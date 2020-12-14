Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)
З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.
cherchiltank написав:Колхозний проект це монолітний будинок стіни з цегли підземний паркінг і 4 ліфти?) назвіть мені неколхозний проект з тих що будується)
Это тот, который запроектирован с неактуальной концепцией, устаревшей или заранее обреченной, как Детройт, который ошибочно планировался как город парковок, а сегодня - весь в стройках, с переосмысленной концепцией и символично, что его восстановление началось с трамвайного движения.
Советскому человеку (я не про rjkz), сорян, любой дом - это набор панелей, возможно, кирпичей. Хорошо, что РКЖН - не просто алгебра, а кое что ещё.
Это похоже на работу архитектора и колхозника (с баблом): "Мне тут рисуй "залу 8х8 м" и "калидор" через все комнаты
cherchiltank написав:А на рахунок що робити з доларами - В 2013 800тис гривень це було 100 тисяч долярів В 2023 100 тисяч долярів це 4мільйони гривень У кого в 2013 було ці 100 тисяч у того і зараз є 4 мільйони гривень А хто купив у 2013 двокімнатну квартиру на Дарниці - що є в нього?)
с большой долей вероятности 2-х комнатная квартира на Дарнице.
Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.
В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.
Лаундри рум зачетная. Немного сбивает с толку, кто является владельцем квартиры, набор инструментов слева на стене.