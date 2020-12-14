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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10735107361073710738>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:59

  cherchiltank написав:А якщо серйозно - аппс - це моноліт? Паркінг в ньому є? Ліфт туди спускається? Охорона в парадному є (не консьєрж а саме охорона?)


Да это троллинг моей персоны.
АППС - это панель на ростверке со свайным фундаментом. Какой там в баню подземный паркинг?
2 лифта на 16 этажей по 4 квартиры - это есть, консьерж в аквариуме тоже есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 02:05

  rjkz написав:
  airmax78 написав:АППС Люкс на максималках.


ЙЙЙЙЕЕЕССС!
Не мог Максим, увидев кирпичный "новострой" середины 00-х не вспомнить меня в суе. :mrgreen:

АППС Л для меня - серебряный стандарт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 02:07

  airmax78 написав:... #лофтцескладно

Понравился интерьер в стиле хард лофт в индийском баре (или ресторане?) Podil East India Company на Межигорской.
Правда, был там еще до пандемии, может уже и поменяли что-то
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 03:42

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А де пішки в Києві приємно йти і де нема радянської забудови? І навіщо йти пішки якщо можна з паркінгу виїхати на машині і через 5 хвилин бути в Маріїнському парку чи парку слави чи біля баби з мечем? Доречі до жк рибальський який я так поняв є вашою мрією па 800 - пішки вам удобно йти? Начертіть маршрут куди там можно йти? Ілі ето другоє?)


З ЖК Рибальський не потрібно буде нікуди йти - Рибальський - це маленьке місто. Місто сонця. + Якщо забудовнику вистачить наснаги - буде власна набережна, яка плавно переходитиме у парк Наталка. мммммммм.... Рибальський... Мрія.



Максим, как насчет такой набережной?
Она уже есть, не надо ждать.
"Бери, дура, завтра не будет" (с)
https://1brooklynbay.com/site/images/up ... 520N01.jpg
ЧТо-то картинки не грузятся.
Надо на ссылку тыцнуть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 04:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Колхозний проект це монолітний будинок стіни з цегли підземний паркінг і 4 ліфти?) назвіть мені неколхозний проект з тих що будується)


Это тот, который запроектирован с неактуальной концепцией, устаревшей или заранее обреченной, как Детройт, который ошибочно планировался как город парковок, а сегодня - весь в стройках, с переосмысленной концепцией и символично, что его восстановление началось с трамвайного движения.

Советскому человеку (я не про rjkz), сорян, любой дом - это набор панелей, возможно, кирпичей.
Хорошо, что РКЖН - не просто алгебра, а кое что ещё.

Это похоже на работу архитектора и колхозника (с баблом):
"Мне тут рисуй "залу 8х8 м" и "калидор" через все комнаты
beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:34

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи


шедевр!

а чем покрывают кирпич и потолок чтобы пыли не было? лаком?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:38

  cherchiltank написав:А на рахунок що робити з доларами -
В 2013 800тис гривень це було 100 тисяч долярів
В 2023 100 тисяч долярів це 4мільйони гривень
У кого в 2013 було ці 100 тисяч у того і зараз є 4 мільйони гривень
А хто купив у 2013 двокімнатну квартиру на Дарниці - що є в нього?)


с большой долей вероятности 2-х комнатная квартира на Дарнице.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 08:23

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи


шедевр!

а чем покрывают кирпич и потолок чтобы пыли не было? лаком?
. Молодежь покупает настенный робот пылесос
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 лют, 2023 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 08:28

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4-k-kvartiry-120m2-zhk-rybalskiy-rybalsky-podol-IDQXlZ2.html
уникальные Лондонские кирпичи

Ощущение что у людей резко закончились деньги и они решили выкручиваться любой ценой. а) нельзя в лофте оставлять необработанными кривые кирпичные стены или стены толщиной в 1/2 кирпича. б) нельзя оставлять кирпичные стены рядом с бетонными пилонами/колоннами - что-то одно надо отделывать. в) нельзя оставлять помещения со всеми неотделанными стенами.

В итоге получился такой приют сквоттера. Деньги на ветер.

Лаундри рум зачетная. Немного сбивает с толку, кто является владельцем квартиры, набор инструментов слева на стене.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 08:33

мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
vitaliian
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