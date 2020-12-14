cherchiltank написав:vitaliian написав:
Я ждал от вас расширенной оценки. А Максу и cherchiltank спасибо
Все пытаюсь понять где же грань между лофтом и подвальным помещением, иногда я их даже путал, но больше не буду, потому что Макс нас учит, что лофт, это аккуратный подвал.
Але із якісних матеріалів тобто берете квартиру без ремонту і ремонтуєте так щоб вона не змінилась - відбиваєте старий бетон перекладаєте на новий - дорогий, перегородки зносите та викладаєте цеглою - дорогою, думаю можна ще козлика поставити посеред квартири - але дизайнерського тисяч за 5 баксів - ну і само собою зтираєте написи на стінах що залишили будівельники - і тікурілою під трафарет пишете щось модне -рецепт лофту від макса)
Забув - стару монтажну піну теж виковирюєте і задуваєте новою - самою дорогою що знайдете)
хоча би поверх натуральної цегли наліпити "декоративну цеглу" і вже було би 50% скандинавського лофту