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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10735107361073710738
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 09:17

  cherchiltank написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Покупатели там - люди творческие. Им лофт нужен, поэтому там его и лепят столько

Я ждал от вас расширенной оценки. :x А Максу и cherchiltank спасибо


Все пытаюсь понять где же грань между лофтом и подвальным помещением, иногда я их даже путал, но больше не буду, потому что Макс нас учит, что лофт, это аккуратный подвал.

Але із якісних матеріалів тобто берете квартиру без ремонту і ремонтуєте так щоб вона не змінилась - відбиваєте старий бетон перекладаєте на новий - дорогий, перегородки зносите та викладаєте цеглою - дорогою, думаю можна ще козлика поставити посеред квартири - але дизайнерського тисяч за 5 баксів - ну і само собою зтираєте написи на стінах що залишили будівельники - і тікурілою під трафарет пишете щось модне -рецепт лофту від макса)
Забув - стару монтажну піну теж виковирюєте і задуваєте новою - самою дорогою що знайдете)

хоча би поверх натуральної цегли наліпити "декоративну цеглу" і вже було би 50% скандинавського лофту
flyman
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