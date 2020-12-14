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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10735107361073710738
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:29

  cherchiltank написав:
  барабашов написав:
  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року

Вы 4К на Подоле по такой цене готовы сливать?
И почём за метр вы вышли в ноябре и в каком доме?

4 к на Подолі зливати взагалі не готовий бо здається за 700 доларів - хоч якісь гроші, в листопаді вийшов з іншого об’єкту на Подолі по 1700 за метр - будинок де офіс гордона (жаба душить до сих пір)


Ви все правильно зробили на 100 %
Якщо продали один обєкт з декількох то краще мати в разі ЧП декілька десятків а може сотень доларів ніж зіро.

У нас були вже випадки на форумі коли люди драпали з Лугандона залишивши пул квартир московським собакам маючи при собі тільки чемодан з штанями.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
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Востаннє редагувалось beee в Чет 16 лют, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:49

  beee написав:
vitaliian написав:мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта, это гениальный ход. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены пакрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
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не стіль бєдних,
а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:56

  beee написав:Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  beee написав:Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Как от застройщика лепили кладку, так сверху намазали лаком и готово.
А сколько было мучений, сколько я искал когда-то специалистов, чтобы воссоздать "лофт" кладку из плитки
beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:07

  beee написав:Меня самого за каждую мою фотку пинают
здесь чем больше пинают, тем больше любят... Есть такая субкультура из 4х букв.
vitaliian
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