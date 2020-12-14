RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10736107371073810739>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:29

  cherchiltank написав:
  барабашов написав:
  cherchiltank написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року

Вы 4К на Подоле по такой цене готовы сливать?
И почём за метр вы вышли в ноябре и в каком доме?

4 к на Подолі зливати взагалі не готовий бо здається за 700 доларів - хоч якісь гроші, в листопаді вийшов з іншого об’єкту на Подолі по 1700 за метр - будинок де офіс гордона (жаба душить до сих пір)


Ви все правильно зробили на 100 %
Якщо продали один обєкт з декількох то краще мати в разі ЧП декілька десятків а може сотень доларів ніж зіро.

У нас були вже випадки на форумі коли люди драпали з Лугандона залишивши пул квартир московським собакам маючи при собі тільки чемодан з штанями.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2633 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення
Востаннє редагувалось beee в Чет 16 лют, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 17.12.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:49

  beee написав:
vitaliian написав:мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта, это гениальный ход. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены пакрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

не стіль бєдних,
а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30683
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:56

  beee написав:Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
airmax78
 
Повідомлень: 41908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  beee написав:Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.

Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Как от застройщика лепили кладку, так сверху намазали лаком и готово.
А сколько было мучений, сколько я искал когда-то специалистов, чтобы воссоздать "лофт" кладку из плитки
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 17.12.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:07

  beee написав:Меня самого за каждую мою фотку пинают
здесь чем больше пинают, тем больше любят... Есть такая субкультура из 4х букв.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16863
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных

Не як стиль бідних, а як стиль "богеми", що використовувала порожні промоб'єкти як робочі студії
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32702
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:20

  beee написав:Как от застройщика лепили кладку
когда покупал квартиру на этапе стройки, мог попросить окна в пол или особый кирпич на внутренние перегородки. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно. Я же додумался только до розеток на каждой стенке, потому что не знал как станет мебель.
  flyman написав:не стіль бєдних,
а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
бери на заметку, все тик токеры будут твои.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16863
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:28

  vitaliian написав:
  beee написав:Как от застройщика лепили кладку
я покупал квартиру на этапе стройки и мог бы попросить окна в пол или особый кирпич на стену комнат. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно.

Тобто весь будинок як будинок, а у одного були б вікна в підлогу, колхоз 88 лвл.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32702
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:37

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Как от застройщика лепили кладку
я покупал квартиру на этапе стройки и мог бы попросить окна в пол или особый кирпич на стену комнат. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно.

Тобто весь будинок як будинок, а у одного були б вікна в підлогу, колхоз 88 лвл.

Мир не идеален. Увы. Но когда стеклят балконы это ещё хуже. Купи себе квартиру с лоджией, нафиг покупать балкон и стеклить.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16863
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10736107371073810739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2356, 2357, 2358
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23576 15820024
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 08:40
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1176 5210095
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 20:48
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.