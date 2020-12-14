beee написав:

vitaliian написав: мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?

Кому интересно, мнение штукатура?)Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.Что касается этого лофта, это гениальный ход. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены пакрыты так, как есть.При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.