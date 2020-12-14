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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 10:29
cherchiltank написав: барабашов написав: cherchiltank написав:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10754833/?language=uk-UA/&utm_campaign=external_rank_49&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=405597419
Ось вам шах і мат растішки - 1229 доларів метр в центрі з ремонтом, до війни за також ціну можна було купити хібащо якусь залупу на Позняках, або і зараз можна купити ж також залупу але у котловані і без ремонту) таких цін не було з 2003 року
Вы 4К на Подоле по такой цене готовы сливать?
И почём за метр вы вышли в ноябре и в каком доме?
4 к на Подолі зливати взагалі не готовий бо здається за 700 доларів - хоч якісь гроші, в листопаді вийшов з іншого об’єкту на Подолі по 1700 за метр - будинок де офіс гордона (жаба душить до сих пір)
Ви все правильно зробили на 100 %
Якщо продали один обєкт з декількох то краще мати в разі ЧП декілька десятків а може сотень доларів ніж зіро.
У нас були вже випадки на форумі коли люди драпали з Лугандона залишивши пул квартир московським собакам маючи при собі тільки чемодан з штанями.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:42
vitaliian написав:мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Востаннє редагувалось beee
в Чет 16 лют, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:49
beee написав:
vitaliian написав:мнения разошлись, Макс ремонт захейтил, чтобы его Квитка не потеряла в рейтинге, остальным вроде понравился. Ещё жду мнение долярчика, beee, UA и Барабашова. Может голосовалку запилить?
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.
Что касается этого лофта, это гениальный ход. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены пакрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
не стіль бєдних,
а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:56
beee написав:
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:01
airmax78 написав: beee написав:
Кому интересно, мнение штукатура?)
Меня самого за каждую мою фотку пинают, хотя ремонты на продажу делаю не потому что мне они нравятся, а только потому, что они продаются.
На какой черт я буду шпонировать стены, укладывать однотонный керамогранит по 200$ без ненавистного мне мрамора, чтобы пришли "искушённые": "шось воно бідненько у вас" пхахаха.
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Как от застройщика лепили кладку, так сверху намазали лаком и готово.
А сколько было мучений, сколько я искал когда-то специалистов, чтобы воссоздать "лофт" кладку из плитки
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beee
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:07
beee написав:
Меня самого за каждую мою фотку пинают
здесь чем больше пинают, тем больше любят... Есть такая субкультура из 4х букв.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:18
beee написав:
это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных
Не як стиль бідних, а як стиль "богеми", що використовувала порожні промоб'єкти як робочі студії
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:20
beee написав:
Как от застройщика лепили кладку
когда покупал квартиру на этапе стройки, мог попросить окна в пол или особый кирпич на внутренние перегородки. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно. Я же додумался только до розеток на каждой стенке, потому что не знал как станет мебель.
flyman написав:
не стіль бєдних,
а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
бери на заметку, все тик токеры будут твои.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:28
vitaliian написав: beee написав:
Как от застройщика лепили кладку
я покупал квартиру на этапе стройки и мог бы попросить окна в пол или особый кирпич на стену комнат. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно.
Тобто весь будинок як будинок, а у одного були б вікна в підлогу, колхоз 88 лвл.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:37
Faceless написав: vitaliian написав: beee написав:
Как от застройщика лепили кладку
я покупал квартиру на этапе стройки и мог бы попросить окна в пол или особый кирпич на стену комнат. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно.
Тобто весь будинок як будинок, а у одного були б вікна в підлогу, колхоз 88 лвл.
Мир не идеален. Увы. Но когда стеклят балконы это ещё хуже. Купи себе квартиру с лоджией, нафиг покупать балкон и стеклить.
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