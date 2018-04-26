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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10736107371073810739
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:51

  vitaliian написав:
  beee написав:Как от застройщика лепили кладку
когда покупал квартиру на этапе стройки, мог попросить окна в пол или особый кирпич на внутренние перегородки. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно. Я же додумался только до розеток на каждой стенке, потому что не знал как станет мебель.
  flyman написав:не стіль бєдних,
а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
бери на заметку, все тик токеры будут твои.

я не тої орієнтації, щоб по токерам, ліпше токєрши, але нє, мені треба щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:17

  flyman написав:... мені треба щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"

Соромлюсь запитати "розділяти" $120 в місяць - це на вас двох чи тільки на неї?
Сільську бабцю тре шукати :roll:

По темі: Мій знайомий інспектує об'єкти будівництва по Києву. Перед війною спитала його, який об'єкт він обрав би для себе, щоб там жити. Назвав той, що будується на Русанівці.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:21

$120 в місяць - кожному

  fler написав:
  flyman написав:... мені треба щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"

Соромлюсь запитати "розділяти" $120 в місяць - це на вас двох чи тільки на неї?
Сільську бабцю тре шукати :roll:

По темі: Мій знайомий інспектує об'єкти будівництва по Києву. Перед війною спитала його, який об'єкт він обрав би для себе, щоб там жити. Назвав той, що будується на Русанівці.

$120 в місяць на особу,

з.і.
а що, розділяєте такі цінності, чи поторгуєтеся?
як ваш гардероб, ще є надія що не прийдеться викидати?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 лют, 2023 12:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:22

  somilitark написав:
  somilitark написав:Навіщо брехати з кубатурою?
Що соромно жити в 33 кв.метрах?
Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею :mrgreen:
Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?

Це ви зрізали кути і щось накидали на вентилятор.
Ви на повному газу стверджуєте, що забудовник продає дефіцитні однухи по ціні трьох?
Регіанал Зубик, який як Макс всіх купить, а потім знову продасть, тільки дороще?
У вас все сходиться, тільки про площу ви збрехали, вийшло 27 000 за 33 метра, норм варік, реальний і правдивий!!!

я не стверджую, а констатую факт. :D
Ось моє повідомлення
viewtopic.php?p=5541976#p5541976

В якому було вказано ціна 2018 та кінцева в 2022 коли я отримав право власності на квартиру.
Потім ви почали придумавати та обманювати інших , в тому що я не писав.
Ви почали стверджувати, що ціни в 2018 перевалили за 800,
viewtopic.php?p=5541997#p5541997
На моє повідомлення що я не брешу , ви вже почали стверджувати, що ціни в 2018 були вже 1000
viewtopic.php?p=5542054#p5542054
Потім ви почали стверджувати про 33 метра
viewtopic.php?p=5542270#p5542270
Ваше ствердження, що я заплатив по 20 тис. за метр
viewtopic.php?p=5542284#p5542284
Знову ваша брехня про 33 метра,
viewtopic.php?p=5542302#p5542302

Ви можете перестати брехати! та вводити в оману інших форумчан.

Ось посилання на форум за 2018
26 квіт 2018 23:54
https://forum.domik.ua/uk/zhk-sirecki-s ... st-1675271

Ціна 17000
15 серп 2018
https://forum.domik.ua/uk/zhk-sirecki-s ... st-1753197
ціна від 15000

23.07.2018
https://3m2.ua/ru/aktsii-ru/zhk_siretsk ... kvartirah/

17000

Курс долара за 2018 був 27 (середнє для розрахунку).

то яка була вартість 1 кв.м. в 2018 ?? Хто бреше?

Навіть в 2020 ціна не перевищувала 1000!!

https://minfin.com.ua/realty/articles/l ... usloviyah/

Грубо з похибкою для розрахунку , але знаючи вартість моєї покупки -705 тыс. грн, курс долара -27, та вартість одного кв.м -17000.

Скажіть на якому єтапі простих арифметичних дій- ділення, множення, та скорочення простих чисел у вас виходить 33 метра?

У вас ще є сумніви,що в мене є квартира, її метраж та вартість покупки яку описв я , але не та, що Вигадали ви!??

ПС.Адміністратор, будь ласка не видаляйте.
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 16 лют, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:29

А може якраз все у вас получіцццо?))

  flyman написав:
  fler написав:
  flyman написав:... мені треба щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"

Соромлюсь запитати "розділяти" $120 в місяць - це на вас двох чи тільки на неї?
Сільську бабцю тре шукати :roll:

По темі: Мій знайомий інспектує об'єкти будівництва по Києву. Перед війною спитала його, який об'єкт він обрав би для себе, щоб там жити. Назвав той, що будується на Русанівці.

$120 в місяць на особу,

з.і.
а що, розділяєте такі цінності, чи поторгуєтеся?
як гардероб?

О, таки один клюнув)))

То, тепер чекаємо на відповідь Флер)) так як бачу, що тобі все підійшло - і 55,5/164 і фото в піжамі? ;) :D
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:як ваш гардероб, ще є надія що не прийдеться викидати?
О, точно - біля тебе - їй не потрібно буде викидати гардероб, так як і ці речі, що є зараз - з-часом будуть дуже далеко не в обтяжку)))
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:35

  flyman написав:щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"
то есть если твоя женщина потратит $150, то получит ногой под зад? И $130 это её расходы или доходы? Или это сумма которую ты готов потратить на семейное счастье, а одежду и еду приносить свою? Путано пишешь, нифига не понятно. В ЛС могу подсказать где искать. Недалеко от м. Лукьяновская (не СИЗО).
  Успіх написав:55,5/164 і фото в піжамі
а что из этих цифр возраст?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:41

  vitaliian написав:
  flyman написав:щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"
то есть если твоя женщина потратит $150, то получит ногой под зад? И $130 это её расходы или доходы? Или это сумма которую ты готов потратить на семейное счастье, а одежду и еду приносить свою? Путано пишешь, нифига не понятно. В ЛС могу подсказать где искать. Недалеко от м. Лукьяновская (не СИЗО).
  Успіх написав:55,5/164 і фото в піжамі
а что из этих цифр возраст?

це "зарплата", або "бузумовний базовий дохід" супутниці.
Якщо вихід за ліміт бюджету, то "в кредит" наступних періодів, чи як там в сільських склепах: "в зошит"

з.і.
думаю вага і ріст, але нє, там пєрєвєс в 10 кг.

нє спрашівайтє жєнщіну о возрастє, а мужчіну о доходах (с)
flyman
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