Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
когда покупал квартиру на этапе стройки, мог попросить окна в пол или особый кирпич на внутренние перегородки. Людям делали любой каприз, не за спасибо конечно. Я же додумался только до розеток на каждой стенке, потому что не знал как станет мебель.
flyman написав:не стіль бєдних, а стіль бєдних артістов/художніков/пейсатєлєй/тіктотєров і всякого іншого духовно развівающєгося бомонда, який з появою в ЦА грошей переходить в кітч, а згодом в пшонка стайл
бери на заметку, все тик токеры будут твои.
я не тої орієнтації, щоб по токерам, ліпше токєрши, але нє, мені треба щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"
somilitark написав:Навіщо брехати з кубатурою? Що соромно жити в 33 кв.метрах? Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?
Це ви зрізали кути і щось накидали на вентилятор. Ви на повному газу стверджуєте, що забудовник продає дефіцитні однухи по ціні трьох? Регіанал Зубик, який як Макс всіх купить, а потім знову продасть, тільки дороще? У вас все сходиться, тільки про площу ви збрехали, вийшло 27 000 за 33 метра, норм варік, реальний і правдивий!!!
flyman написав:щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"
то есть если твоя женщина потратит $150, то получит ногой под зад? И $130 это её расходы или доходы? Или это сумма которую ты готов потратить на семейное счастье, а одежду и еду приносить свою? Путано пишешь, нифига не понятно. В ЛС могу подсказать где искать. Недалеко от м. Лукьяновская (не СИЗО).
flyman написав:щоб розділяла життєві цінності "на $120 в місяць"
то есть если твоя женщина потратит $150, то получит ногой под зад? И $130 это её расходы или доходы? Или это сумма которую ты готов потратить на семейное счастье, а одежду и еду приносить свою? Путано пишешь, нифига не понятно. В ЛС могу подсказать где искать. Недалеко от м. Лукьяновская (не СИЗО).
Успіх написав:55,5/164 і фото в піжамі
а что из этих цифр возраст?
це "зарплата", або "бузумовний базовий дохід" супутниці. Якщо вихід за ліміт бюджету, то "в кредит" наступних періодів, чи як там в сільських склепах: "в зошит"
з.і. думаю вага і ріст, але нє, там пєрєвєс в 10 кг.
нє спрашівайтє жєнщіну о возрастє, а мужчіну о доходах (с)