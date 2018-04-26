Додано: Чет 16 лют, 2023 12:22

somilitark написав: somilitark написав: Навіщо брехати з кубатурою?

Що соромно жити в 33 кв.метрах?

Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею

Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох? Навіщо брехати з кубатурою?Що соромно жити в 33 кв.метрах?Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площеюЧи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?

Це ви зрізали кути і щось накидали на вентилятор.

Ви на повному газу стверджуєте, що забудовник продає дефіцитні однухи по ціні трьох?

Регіанал Зубик, який як Макс всіх купить, а потім знову продасть, тільки дороще?

У вас все сходиться, тільки про площу ви збрехали, вийшло 27 000 за 33 метра, норм варік, реальний і правдивий!!! Це ви зрізали кути і щось накидали на вентилятор.Ви на повному газу стверджуєте, що забудовник продає дефіцитні однухи по ціні трьох?Регіанал Зубик, який як Макс всіх купить, а потім знову продасть, тільки дороще?У вас все сходиться, тільки про площу ви збрехали, вийшло 27 000 за 33 метра, норм варік, реальний і правдивий!!!

я не стверджую, а констатую факт.Ось моє повідомленняВ якому було вказано ціна 2018 та кінцева в 2022 коли я отримав право власності на квартиру.Потім ви почали придумавати та обманювати інших , в тому що я не писав.Ви почали стверджувати, що ціни в 2018 перевалили за 800,На моє повідомлення що я не брешу , ви вже почали стверджувати, що ціни в 2018 були вже 1000Потім ви почали стверджувати про 33 метраВаше ствердження, що я заплатив по 20 тис. за метрЗнову ваша брехня про 33 метра,Ви можете! таОсь посилання на форум за26 квіт 2018 23:54Ціна 1700015 серп 2018ціна від 1500023.07.201817000Курс долара за 2018 був 27 (середнє для розрахунку).то яка була вартість 1 кв.м. в 2018 ?? Хто бреше?Грубо з похибкою для розрахунку , але знаючи вартість моєї покупки -705 тыс. грн, курс долара -27, та вартість одного кв.м -17000.Скажіть на якому єтапі простих арифметичних дій- ділення, множення, та скорочення простих чисел у вас виходить 33 метра?У вас ще є сумніви,що в мене є квартира, її метраж та вартість покупки яку описв я , але не та, що Вигадали ви!??ПС.Адміністратор, будь ласка не видаляйте.