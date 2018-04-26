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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10736107371073810739
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:17

Мій знайомий інспектує об'єкти будівництва по Києву. Перед війною спитала його, який об'єкт він обрав би для себе, щоб там жити. Назвав той, що будується на Русанівці.
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:22

  somilitark написав:
  somilitark написав:Навіщо брехати з кубатурою?
Що соромно жити в 33 кв.метрах?
Там не було 40 квадратів площ, не треба нервуватись, все сходиться, просто ви надурили з площею :mrgreen:
Чи ви серйозно стверджуєте, що дефіцитні однухи продавались по ціні трьох, цей Зубик зовсім лох?

Це ви зрізали кути і щось накидали на вентилятор.
Ви на повному газу стверджуєте, що забудовник продає дефіцитні однухи по ціні трьох?
Регіанал Зубик, який як Макс всіх купить, а потім знову продасть, тільки дороще?
У вас все сходиться, тільки про площу ви збрехали, вийшло 27 000 за 33 метра, норм варік, реальний і правдивий!!!

я не стверджую, а констатую факт. :D
Ось моє повідомлення
viewtopic.php?p=5541976#p5541976

В якому було вказано ціна 2018 та кінцева в 2022 коли я отримав право власності на квартиру.
Потім ви почали придумавати та обманювати інших , в тому що я не писав.
Ви почали стверджувати, що ціни в 2018 перевалили за 800,
viewtopic.php?p=5541997#p5541997
На моє повідомлення що я не брешу , ви вже почали стверджувати, що ціни в 2018 були вже 1000
viewtopic.php?p=5542054#p5542054
Потім ви почали стверджувати про 33 метра
viewtopic.php?p=5542270#p5542270
Ваше ствердження, що я заплатив по 20 тис. за метр
viewtopic.php?p=5542284#p5542284
Знову ваша брехня про 33 метра,
viewtopic.php?p=5542302#p5542302

Ви можете перестати брехати! та вводити в оману інших форумчан.

Ось посилання на форум за 2018
26 квіт 2018 23:54
https://forum.domik.ua/uk/zhk-sirecki-s ... st-1675271

Ціна 17000
15 серп 2018
https://forum.domik.ua/uk/zhk-sirecki-s ... st-1753197
ціна від 15000

23.07.2018
https://3m2.ua/ru/aktsii-ru/zhk_siretsk ... kvartirah/

17000

Курс долара за 2018 був 27 (середнє для розрахунку).

то яка була вартість 1 кв.м. в 2018 ?? Хто бреше?

Грубо з похибкою для розрахунку , але знаючи вартість моєї покупки -705 тыс. грн, курс долара -27, та вартість одного кв.м -17000.

Скажіть на якому єтапі простих арифметичних дій- ділення, множення, та скорочення простих чисел у вас виходить 33 метра?

У вас ще є сумніви,що в мене є квартира, її метраж та вартість покупки яку описв я , але не та, що Вигадали ви!??

ПС.Адміністратор, будь ласка не видаляйте.
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 16 лют, 2023 12:57, всього редагувалось 2 разів.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:53

flyman, Успіх, дякую, що переймаєтеся моїм особистим життям))), але змушена вас розчарувати. Флай не підходить за критерієм «погляди мають бути близькими на рівні підсвідомості»,тому про 120 на місяць немає сенсу торгуватись.
Більше на цю тему не відповідатиму, бо офтоп. Пів-гардероба дійсно викинула, зара в процесі оновлення.
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:07

  fler написав:Мій знайомий інспектує об'єкти будівництва по Києву. Перед війною спитала його, який об'єкт він обрав би для себе, щоб там жити. Назвав той, що будується на Русанівці.

Русанів резідентс? Чи Русгавань? Бо ті теж вважають, що вони на Русанівці. Ба більше - там і за коліями поруч з холодокомбінатом так вважають)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:29

maza5
Замість 1000 слів, ви ж зараз проживаєте в своїй хаті?
Тоді сфотографуйте платіжку де є метраж і не треба буде описувати на пальцях кубатуру вашої квіточки)))
Але вам простіше вигадувати далі :D
П.с. бо все вказує, що метраж у квітки 34.5, а не 40...
somilitark
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4
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если это Русановская гавань от Ковальской, то технадзор странно надзирает)
beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:52

  somilitark написав:maza5
Замість 1000 слів, ви ж зараз проживаєте в своїй хаті?
Тоді сфотографуйте платіжку де є метраж і не треба буде описувати на пальцях кубатуру вашої квіточки)))
Але вам простіше вигадувати далі :D
П.с. бо все вказує, що метраж у квітки 34.5, а не 40...


https://syretski-sady.com.ua/about-complex/
2 дом: 3 кв. 2019 | перенос 4 кв. 2020 | введён | почтовый адрес присвоен в 3 кв. 2021
https://forum.domik.ua/uk/zhk-sirecki-s ... 31586.html

Новобудова, право власності - грудень 2022.

[url]https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d2b2b7c49a034f3b99cbaf4e710d59d1]Зображення[/url]

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Ціна одного метра не перевищує 670 доларів, по курсу в 2018 році, так чи ні?
Вигадуєте все ви.
viewtopic.php?p=5542694#p5542694
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 16 лют, 2023 15:06, всього редагувалось 1 раз.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:57

maza5 рыбята это уже загон выкладывать документы
vitaliian
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