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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:17
Мій знайомий інспектує об'єкти будівництва по Києву. Перед війною спитала його, який об'єкт він обрав би для себе, щоб там жити. Назвав той, що будується на Русанівці.
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:22
я не стверджую, а констатую факт.
Ось моє повідомлення
viewtopic.php?p=5541976#p5541976
В якому було вказано ціна 2018 та кінцева в 2022 коли я отримав право власності на квартиру.
Потім ви почали придумавати та обманювати інших , в тому що я не писав.
Ви почали стверджувати, що ціни в 2018 перевалили за 800,
viewtopic.php?p=5541997#p5541997
На моє повідомлення що я не брешу , ви вже почали стверджувати, що ціни в 2018 були вже 1000
viewtopic.php?p=5542054#p5542054
Потім ви почали стверджувати про 33 метра
viewtopic.php?p=5542270#p5542270
Ваше ствердження, що я заплатив по 20 тис. за метр
viewtopic.php?p=5542284#p5542284
Знову ваша брехня про 33 метра,
viewtopic.php?p=5542302#p5542302
Ви можете перестати брехати! та вводити в оману інших форумчан.
Ось посилання на форум за 2018
26 квіт 2018 23:54
Ціна 17000
15 серп 2018
ціна від 15000
23.07.2018
17000
Курс долара за 2018 був 27 (середнє для розрахунку).
то яка була вартість 1 кв.м. в 2018 ?? Хто бреше?
Грубо з похибкою для розрахунку , але знаючи вартість моєї покупки -705 тыс. грн, курс долара -27, та вартість одного кв.м -17000.
Скажіть на якому єтапі простих арифметичних дій- ділення, множення, та скорочення простих чисел у вас виходить 33 метра?
У вас ще є сумніви,що в мене є квартира, її метраж та вартість покупки яку описв я , але не та, що Вигадали ви!??
ПС.Адміністратор, будь ласка не видаляйте.
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 16 лют, 2023 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:53
flyman, Успіх, дякую, що переймаєтеся моїм особистим життям))), але змушена вас розчарувати. Флай не підходить за критерієм «погляди мають бути близькими на рівні підсвідомості»,тому про 120 на місяць немає сенсу торгуватись.
Більше на цю тему не відповідатиму, бо офтоп. Пів-гардероба дійсно викинула, зара в процесі оновлення.
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:07
Русанів резідентс? Чи Русгавань? Бо ті теж вважають, що вони на Русанівці. Ба більше - там і за коліями поруч з холодокомбінатом так вважають)))
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:29
maza5
Замість 1000 слів, ви ж зараз проживаєте в своїй хаті?
Тоді сфотографуйте платіжку де є метраж і не треба буде описувати на пальцях кубатуру вашої квіточки)))
Але вам простіше вигадувати далі
П.с. бо все вказує, що метраж у квітки 34.5, а не 40...
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если это Русановская гавань от Ковальской, то технадзор странно надзирает)
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:52
2 дом: 3 кв. 2019 | перенос 4 кв. 2020 | введён | почтовый адрес присвоен в 3 кв. 2021
Новобудова, право власності - грудень 2022.
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Ціна одного метра не перевищує 670 доларів, по курсу в 2018 році, так чи ні?
Вигадуєте все ви.
viewtopic.php?p=5542694#p5542694
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 16 лют, 2023 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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