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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10737107381073910740
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
vitaliian написав:maza5 рыбята это уже загон выкладывать документы
Я бы такое никогда не сделал. Пхахаха

А в чім справа, якщо це 100500-відсотковий доказ?
Персональні дані ж затерли!

Моих договоров тут тоже хватало. Сарказм это
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:40

  airmax78 написав:ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.


кирпич конца 19 века, на Подоле не так много на разбор осталось, найти одинаковый просто невозможно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:48

maza5

Все здаюсь, ви праві, можно сказати, що вам пощастило, бо реально хроніка новин з Луна говорить, що ви якраз потрапили в маленьке дно по цінам, бо якраз після вашої покупки ціни підвищили.
Виходить 707 000 + 1% пенсійного фонду, який ви сплатили пізніше, курс в момент угоди 26.2, ітого 715\26.2\39.8=685 за метр, дійсно поздравляю з придбанням, навіть зараз це недосяжний результат для новобудови не в дупі світу, єдине що мені не подобається в цьому інтеркалі, що конс'єрж гривень 250, охорона 300 і кварплата гривень 15 за метр, обігрів МОПів там теж якийсь дикий завжди по цінам, трохи дуже кошерно для економа, але куди діватися)))
somilitark
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  #<1 ... 10737107381073910740
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