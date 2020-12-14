Успіх написав:vitaliian написав:maza5 рыбята это уже загон выкладывать документы
Я бы такое никогда не сделал. Пхахаха
А в чім справа, якщо це 100500-відсотковий доказ?
Персональні дані ж затерли!
Моих договоров тут тоже хватало. Сарказм это
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Моих договоров тут тоже хватало. Сарказм это
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:40
кирпич конца 19 века, на Подоле не так много на разбор осталось, найти одинаковый просто невозможно
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:48
maza5
Все здаюсь, ви праві, можно сказати, що вам пощастило, бо реально хроніка новин з Луна говорить, що ви якраз потрапили в маленьке дно по цінам, бо якраз після вашої покупки ціни підвищили.
Виходить 707 000 + 1% пенсійного фонду, який ви сплатили пізніше, курс в момент угоди 26.2, ітого 715\26.2\39.8=685 за метр, дійсно поздравляю з придбанням, навіть зараз це недосяжний результат для новобудови не в дупі світу, єдине що мені не подобається в цьому інтеркалі, що конс'єрж гривень 250, охорона 300 і кварплата гривень 15 за метр, обігрів МОПів там теж якийсь дикий завжди по цінам, трохи дуже кошерно для економа, але куди діватися)))
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35
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