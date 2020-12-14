кирпич конца 19 века, на Подоле не так много на разбор осталось, найти одинаковый просто невозможно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:40
кирпич конца 19 века, на Подоле не так много на разбор осталось, найти одинаковый просто невозможно
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:48
maza5
Все здаюсь, ви праві, можно сказати, що вам пощастило, бо реально хроніка новин з Луна говорить, що ви якраз потрапили в маленьке дно по цінам, бо якраз після вашої покупки ціни підвищили.
Виходить 707 000 + 1% пенсійного фонду, який ви сплатили пізніше, курс в момент угоди 26.2, ітого 715\26.2\39.8=685 за метр, дійсно поздравляю з придбанням, навіть зараз це недосяжний результат для новобудови не в дупі світу, єдине що мені не подобається в цьому інтеркалі, що конс'єрж гривень 250, охорона 300 і кварплата гривень 15 за метр, обігрів МОПів там теж якийсь дикий завжди по цінам, трохи дуже кошерно для економа, але куди діватися)))
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?
Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять
Востаннє редагувалось beee в Чет 16 лют, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:05
нінаскільки, їх викупить держава під житло переселенцям
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:27
в коробке за 3мио сборное перекрытие из плит?
и высота помещений визуально какая то странная
куда катится этот мир?
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судя по тексту объявы, строилось на продажу. Заморачиваться с монолитом не хотели пролёты большие - ПБ безопалубочного, а кто там разберёт.
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