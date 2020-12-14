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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10738107391074010741>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:40

  airmax78 написав:ПЦ... сильно к фоткам не приглядывался, но на этой такого незаметить просто невозможно: стена слеплена из разных соротов кирпича... Как такое можно было оставлять незакрытым? Это бомж-ремонт. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.


кирпич конца 19 века, на Подоле не так много на разбор осталось, найти одинаковый просто невозможно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:48

maza5

Все здаюсь, ви праві, можно сказати, що вам пощастило, бо реально хроніка новин з Луна говорить, що ви якраз потрапили в маленьке дно по цінам, бо якраз після вашої покупки ціни підвищили.
Виходить 707 000 + 1% пенсійного фонду, який ви сплатили пізніше, курс в момент угоди 26.2, ітого 715\26.2\39.8=685 за метр, дійсно поздравляю з придбанням, навіть зараз це недосяжний результат для новобудови не в дупі світу, єдине що мені не подобається в цьому інтеркалі, що конс'єрж гривень 250, охорона 300 і кварплата гривень 15 за метр, обігрів МОПів там теж якийсь дикий завжди по цінам, трохи дуже кошерно для економа, але куди діватися)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35

  Успіх написав:
  beee написав:Я бы такое никогда не сделал. Пхахаха

А в чім справа, якщо це 100500-відсотковий доказ?
Персональні дані ж затерли!

Форумчанин которому не верят ничего никому не должен доказывать. Иначе что не напиши троли начнут требовать документы. Прецедент есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять
Востаннє редагувалось beee в Чет 16 лют, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:05

  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

нінаскільки, їх викупить держава під житло переселенцям
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:27

  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

в коробке за 3мио сборное перекрытие из плит?
и высота помещений визуально какая то странная
куда катится этот мир? :shock:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

в коробке за 3мио сборное перекрытие из плит?
и высота помещений визуально какая то странная
куда катится этот мир? :shock:
Судя по тексту объявы, строилось на продажу. Заморачиваться с монолитом не хотели пролёты большие - ПБ безопалубочного, а кто там разберёт.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:25

Прохожий А стены частично из говноблока и даже наружные - не смущают? :shock:
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:36

  beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Nikstep написав:Прохожий А стены частично из говноблока и даже наружные - не смущают? :shock:
Усилены уголком )). Смущает всё. И фермы и стены и перемычки.
beee
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