Damien написав:beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
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