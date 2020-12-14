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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:42
Damien написав: beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 22:46
Damien написав:
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
а это не распродажная плитка под дерево?
но как бы ни было отлично гармонирует с шкафом
не ну а чё, получился этакий флайремонт на максималках)))
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