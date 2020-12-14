|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:42
Damien написав: beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
100%
-
beee
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 22:46
Damien написав:
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
а это не распродажная плитка под дерево?
но как бы ни было отлично гармонирует с шкафом
не ну а чё, получился этакий флайремонт на максималках)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12953
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 03:12
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3001
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23576
|15825899
|
|
|1176
|5214065
|
|
|3
|5254
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|