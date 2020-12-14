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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10738107391074010741
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.


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beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.

а это не распродажная плитка под дерево?
но как бы ни было отлично гармонирует с шкафом
не ну а чё, получился этакий флайремонт на максималках)))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 03:12

  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
барабашов
 
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