Додано: П'ят 17 лют, 2023 03:12

beee написав: Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?



https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html



Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.

Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?