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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:42
Damien написав: beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
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beee
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Додано: Чет 16 лют, 2023 22:46
Damien написав:
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
а это не распродажная плитка под дерево?
но как бы ни было отлично гармонирует с шкафом
не ну а чё, получился этакий флайремонт на максималках)))
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 03:12
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
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барабашов
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 05:08
барабашов написав:
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
Я фигею с Вашего стиля, пока пост читаешь, можно вывих мозга получить.
3 ляма...за 3 ляма можно купить офигенный дом в офигенном районе НЙ. И даже еше останется. И не из овнаипалок.
В задачнике спрашивается - нафига нужен этот недострой в пригороде Киева?
Ипеня, одним словом. И за такие бабки.
Я дико извиняюсь, но иногда видишь хотелки, которые расчитаны или на "из грязи в князи" или на людей, которые за пределами Украины никогда не были.
Только вопрос - откуда у них, таких ограниченных, 3 ляма?
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rjkz
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:36
rjkz написав: барабашов написав:
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
Я фигею с Вашего стиля, пока пост читаешь, можно вывих мозга получить.
3 ляма...за 3 ляма можно купить офигенный дом в офигенном районе НЙ. И даже еше останется. И не из овнаипалок.
В задачнике спрашивается - нафига нужен этот недострой в пригороде Киева?
Ипеня, одним словом. И за такие бабки.
Я дико извиняюсь, но иногда видишь хотелки, которые расчитаны или на "из грязи в князи" или на людей, которые за пределами Украины никогда не были.
Только вопрос - откуда у них, таких ограниченных, 3 ляма?
Даже без отопления и водопровода. В 2019 в более скромном городке на Одесской трассе с отоплением и водопроводом и септиком и 25 соток и 500-600 м продавали по 200 долларов метр. Т.е. эти хоромы с поправкой на место и состояние и войну должны стоить тысяч 200. Может 150.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 10:05
Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач.
Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася.
Наразі м2 $1500
По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".
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Додано: Нед 19 лют, 2023 14:28
Тема ффсё
Якщо на нашої - бетону звездець
Ніхто нікуди в будь-який котлован не лізе, не дофарбовує "нежелтеющей снежкой" останній прихований плінтус, не розповідає особисту історію успіху, що здав "па43", а ідіот-забудовник ціни у найкращій за метр так за рік та й не спромігся підняти
Чекаємо та успішні історії від Рєуса як він з палаючей пачкою Авізо ходить по Чікагам та Джєкам та з кожним ударом по пиці горе-інвестора вибиває собі відові 3К із дізайнерським та з джакузями та ще й дешевше ніж коштував ремонт
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барабашов
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Додано: Нед 19 лют, 2023 14:33
барабашов написав:
Тема ффсё
Якщо на нашої - бетону звездець
Ніхто нікуди в будь-який котлован не лізе, не дофарбовує "нежелтеющей снежкой" останній прихований плінтус, не розповідає особисту історію успіху, що здав "па43", а ідіот-забудовник ціни у найкращій за метр так за рік та й не спромігся підняти
Чекаємо та успішні історії від Рєуса як він з палаючей пачкою Авізо ходить по Чікагам та Джєкам та з кожним ударом по пиці горе-інвестора вибиває собі відові 3К із дізайнерським та з джакузями та ще й дешевше ніж коштував ремонт
Фух. А я вже думав, що по Куєву нанесли удар ТЯЗ, тільки в новинах не повідомили.
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Bolt
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:11
барабашов, так а шо случилося?
Bolt, про шо це він каже? Нанесли чи нє? А то сюди не чути, чи нанесли, чи нє.
Який інфоповод в барабаша писати про кіниць?
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