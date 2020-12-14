Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав: Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть. При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля. Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.
Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр. Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона? Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр. Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона? Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
Я фигею с Вашего стиля, пока пост читаешь, можно вывих мозга получить. 3 ляма...за 3 ляма можно купить офигенный дом в офигенном районе НЙ. И даже еше останется. И не из овнаипалок. В задачнике спрашивается - нафига нужен этот недострой в пригороде Киева? Ипеня, одним словом. И за такие бабки. Я дико извиняюсь, но иногда видишь хотелки, которые расчитаны или на "из грязи в князи" или на людей, которые за пределами Украины никогда не были. Только вопрос - откуда у них, таких ограниченных, 3 ляма?
Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр. Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять
Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона? Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
Я фигею с Вашего стиля, пока пост читаешь, можно вывих мозга получить. 3 ляма...за 3 ляма можно купить офигенный дом в офигенном районе НЙ. И даже еше останется. И не из овнаипалок. В задачнике спрашивается - нафига нужен этот недострой в пригороде Киева? Ипеня, одним словом. И за такие бабки. Я дико извиняюсь, но иногда видишь хотелки, которые расчитаны или на "из грязи в князи" или на людей, которые за пределами Украины никогда не были. Только вопрос - откуда у них, таких ограниченных, 3 ляма?
Даже без отопления и водопровода. В 2019 в более скромном городке на Одесской трассе с отоплением и водопроводом и септиком и 25 соток и 500-600 м продавали по 200 долларов метр. Т.е. эти хоромы с поправкой на место и состояние и войну должны стоить тысяч 200. Может 150.
Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач. Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася. Наразі м2 $1500 По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".
Тема ффсё Якщо на нашої - бетону звездець Ніхто нікуди в будь-який котлован не лізе, не дофарбовує "нежелтеющей снежкой" останній прихований плінтус, не розповідає особисту історію успіху, що здав "па43", а ідіот-забудовник ціни у найкращій за метр так за рік та й не спромігся підняти Чекаємо та успішні історії від Рєуса як він з палаючей пачкою Авізо ходить по Чікагам та Джєкам та з кожним ударом по пиці горе-інвестора вибиває собі відові 3К із дізайнерським та з джакузями та ще й дешевше ніж коштував ремонт
барабашов написав:Тема ффсё Якщо на нашої - бетону звездець Ніхто нікуди в будь-який котлован не лізе, не дофарбовує "нежелтеющей снежкой" останній прихований плінтус, не розповідає особисту історію успіху, що здав "па43", а ідіот-забудовник ціни у найкращій за метр так за рік та й не спромігся підняти Чекаємо та успішні історії від Рєуса як він з палаючей пачкою Авізо ходить по Чікагам та Джєкам та з кожним ударом по пиці горе-інвестора вибиває собі відові 3К із дізайнерським та з джакузями та ще й дешевше ніж коштував ремонт
Фух. А я вже думав, що по Куєву нанесли удар ТЯЗ, тільки в новинах не повідомили.