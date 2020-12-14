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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10739107401074110742>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  beee написав:
Что касается этого лофта. Мебель Signal или другая дешёвая польская, дешёвые двери, нет самого дорогого: потолков ГКЛ, отделки стен и прочего. Как писал Максим, стены покрыты так, как есть.
При этом дешёвыми материалами полов и акцентами покраски, направленным светом за копейки создано впечатление стиля.
Возможно, это и есть тот самый лофт, который собственно и возник как стиль бедных.
Зображення

Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.


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beee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Ламинат этот вообще тут не в тему. В коллекциях почти всех производителей ламината есть варианты для лофта - имитация бетона или состарившегося дерева.

а это не распродажная плитка под дерево?
но как бы ни было отлично гармонирует с шкафом
не ну а чё, получился этакий флайремонт на максималках)))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 03:12

  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 05:08

  барабашов написав:
  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?


Я фигею с Вашего стиля, пока пост читаешь, можно вывих мозга получить.
3 ляма...за 3 ляма можно купить офигенный дом в офигенном районе НЙ. И даже еше останется. И не из овнаипалок.
В задачнике спрашивается - нафига нужен этот недострой в пригороде Киева?
Ипеня, одним словом. И за такие бабки.
Я дико извиняюсь, но иногда видишь хотелки, которые расчитаны или на "из грязи в князи" или на людей, которые за пределами Украины никогда не были.
Только вопрос - откуда у них, таких ограниченных, 3 ляма?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:36

  rjkz написав:
  барабашов написав:
  beee написав:Как думаете, на сколько упадут недострои по 1000м2 в К-З?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QYxXp.html

Бывший дом бойко ещё до войны, переделали под СПА центр.
Концепцию таких недостроев, возможно, тоже лучше менять

Мне кажется что 2500 за метр недостроя в текущей ситуации и подобного метража в несколько раз дохуа апп от реальной цены. Поскольку не сильно разбираюсь в цене земли в той локации и понимаю что там она выведена из реестра и переведена в другое целевое назначение на 146% через неподкупный наш суд, то сколько по вашему(опыту) там стоит именно та земля и именно тот саркофаг, даже если памятник с такими характеристиками как "плита на газоблоке несущей стены" требует демонтажа, а не завершения строительства усыпальницы горловского тутанхамона?
Короче говоря, реально сколько там эти полгектара сейчас потянут и можно ли этот трэш допилить хоть под бордель или только демонтаж?


Я фигею с Вашего стиля, пока пост читаешь, можно вывих мозга получить.
3 ляма...за 3 ляма можно купить офигенный дом в офигенном районе НЙ. И даже еше останется. И не из овнаипалок.
В задачнике спрашивается - нафига нужен этот недострой в пригороде Киева?
Ипеня, одним словом. И за такие бабки.
Я дико извиняюсь, но иногда видишь хотелки, которые расчитаны или на "из грязи в князи" или на людей, которые за пределами Украины никогда не были.
Только вопрос - откуда у них, таких ограниченных, 3 ляма?


Даже без отопления и водопровода. В 2019 в более скромном городке на Одесской трассе с отоплением и водопроводом и септиком и 25 соток и 500-600 м продавали по 200 долларов метр. Т.е. эти хоромы с поправкой на место и состояние и войну должны стоить тысяч 200. Может 150.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач.
Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася.
Наразі м2 $1500
По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тема ффсё
Якщо на нашої - бетону звездець
Ніхто нікуди в будь-який котлован не лізе, не дофарбовує "нежелтеющей снежкой" останній прихований плінтус, не розповідає особисту історію успіху, що здав "па43", а ідіот-забудовник ціни у найкращій за метр так за рік та й не спромігся підняти
Чекаємо та успішні історії від Рєуса як він з палаючей пачкою Авізо ходить по Чікагам та Джєкам та з кожним ударом по пиці горе-інвестора вибиває собі відові 3К із дізайнерським та з джакузями та ще й дешевше ніж коштував ремонт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 14:33

  барабашов написав:Тема ффсё
Якщо на нашої - бетону звездець
Ніхто нікуди в будь-який котлован не лізе, не дофарбовує "нежелтеющей снежкой" останній прихований плінтус, не розповідає особисту історію успіху, що здав "па43", а ідіот-забудовник ціни у найкращій за метр так за рік та й не спромігся підняти
Чекаємо та успішні історії від Рєуса як він з палаючей пачкою Авізо ходить по Чікагам та Джєкам та з кожним ударом по пиці горе-інвестора вибиває собі відові 3К із дізайнерським та з джакузями та ще й дешевше ніж коштував ремонт

Фух. А я вже думав, що по Куєву нанесли удар ТЯЗ, тільки в новинах не повідомили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:11

барабашов, так а шо случилося?

Bolt, про шо це він каже? Нанесли чи нє? А то сюди не чути, чи нанесли, чи нє.

Який інфоповод в барабаша писати про кіниць?
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ще мінус 3Куе і буде досягнуто "поріг Франта"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam1-kmn-kvartiru-svyatoshinskiy-r-n-termnovo-IDQNRxd.html

якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує
flyman
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