Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач. Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася. Наразі м2 $1500 По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".
flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач. Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася. Наразі м2 $1500 По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".