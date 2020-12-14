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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10739107401074110742
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:48

  flyman написав:ще мінус 3Куе і буде досягнуто "поріг Франта"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam1-kmn-kvartiru-svyatoshinskiy-r-n-termnovo-IDQNRxd.html

якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує


Як ти рахуєш? Тут бабушатнік "па 1000" а в Сержика 100 метрів.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:09

  flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач.
Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася.
Наразі м2 $1500
По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".

Попробуй сдать свою на теремках за 100уе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kabinet ... QUeZt.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:11

  vitaliian написав:
  flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач.
Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася.
Наразі м2 $1500
По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".

Попробуй сдать свою на теремках за 100уе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kabinet ... QUeZt.html

Кабінет, без санвузла, в цоколі, 4000 грн.
В Ірпені, мабуть, дорожче комерція
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:13

  flyman написав:Кабінет, без санвузла, в цоколі, 4000 грн.
В Ірпені, мабуть, дорожче комерція
неа дешевле. Бизнес в нокдауне и не только ирпенский
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... Ob2Yl.html
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  #<1 ... 10739107401074110742
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