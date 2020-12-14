Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач. Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася. Наразі м2 $1500 По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".
якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує
Аллах ты мой! "Продаётся вместе с меБЛЯми"!!! Под хороший арендный бизнес!!! Да там перед запуском кота в хоромы надо что-то осколочно-фугасное кинуть в эту 1К, и что-то бронебойно-зажигательное в сортир Это в таком состоянии 3К в центре областного центра ушла под траходром за 2кгрн?
якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує
Аллах ты мой! "Продаётся вместе с меБЛЯми"!!! Под хороший арендный бизнес!!! Да там перед запуском кота в хоромы надо что-то осколочно-фугасное кинуть в эту 1К, и что-то бронебойно-зажигательное в сортир Это в таком состоянии 3К в центре областного центра ушла под траходром за 2кгрн?