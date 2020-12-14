Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач. Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася. Наразі м2 $1500 По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".
якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує
Аллах ты мой! "Продаётся вместе с меБЛЯми"!!! Под хороший арендный бизнес!!! Да там перед запуском кота в хоромы надо что-то осколочно-фугасное кинуть в эту 1К, и что-то бронебойно-зажигательное в сортир Это в таком состоянии 3К в центре областного центра ушла за 2кгрн?
якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує
Аллах ты мой! "Продаётся вместе с меБЛЯми"!!! Под хороший арендный бизнес!!! Да там перед запуском кота в хоромы надо что-то осколочно-фугасное кинуть в эту 1К, и что-то бронебойно-зажигательное в сортир Это в таком состоянии 3К в центре областного центра ушла за 2кгрн?
vitaliian написав:. Чтобы навес "рассосался" нужно чтобы люди направили эти деньги в экономику, а не на короткие депозиты или в валюту. Всего лишь.
Конгениально ) В экономику, значит. Каким позвольте спросить образом?
Шмыгалю и Пышному за что платят? Пусть и думают как/куда заставить народ эти деньги потратить или инвестировать. Я предложил пузырь. Что то должно расти/дорожать быстрее инфляции, куда все начнут вкладывать туда лишние деньги.
Мб фейк но пишут такое
Согласно новому распоряжению Палаты, в Украине нотариусы лишены возможности проводить нотариальные и регистрационные действия по недвижимому имуществу. Получается, что украины не могут реализовать свои законные права по распоряжению своим недвижимым имуществом
Впятницу регистрировала договор купли продажи по СС у нотариуса на московской 8 у интергала и народ там был с других объектов тоже почти на три года задержка предварительный договор отмая 2019 года
tzeery608 написав: регистрировала договор купли продажи по СС у нотариуса на московской 8 у интергала и народ там был с других объектов тоже почти на три года задержка предварительный договор отмая 2019 года
СС это жилой комплекс сырецкие сады горячо обсуждаемый тут на форуме в далёком 2019 году расположен между варшавским и место цветов в экологичной зоне Киева рядом с лесопарком а с застройщиком проблема вместо декларируемой даты введения в эксплуатацию весна 2020 года имеем на сегодняшний момент февраль 2023 но