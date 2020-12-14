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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10740107411074210743>
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:11

  vitaliian написав:
  flyman написав:Слідкую за смартом з ремонтом біля Кардач.
Потрохи хотілка продавана знижається. За час спостереження вже майже на 5К зменшилася.
Наразі м2 $1500
По моїм розрахункам, при $1100 за м2 буде "по собівартості".

Попробуй сдать свою на теремках за 100уе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kabinet ... QUeZt.html

Кабінет, без санвузла, в цоколі, 4000 грн.
В Ірпені, мабуть, дорожче комерція
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:13

  flyman написав:Кабінет, без санвузла, в цоколі, 4000 грн.
В Ірпені, мабуть, дорожче комерція
неа дешевле. Бизнес в нокдауне и не только ирпенский
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... Ob2Yl.html

Міністерство праці визнало, що віддалена робота стала «трендом серед українців».

Через війну компанії готові платити працівникам на «удальонці» в 2-3 рази більше, ніж в офісі
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:30

  flyman написав:ще мінус 3Куе і буде досягнуто "поріг Франта"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam1-kmn-kvartiru-svyatoshinskiy-r-n-termnovo-IDQNRxd.html

якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує

Аллах ты мой!
"Продаётся вместе с меБЛЯми"!!! Под хороший арендный бизнес!!!
Да там перед запуском кота в хоромы надо что-то осколочно-фугасное кинуть в эту 1К, и что-то бронебойно-зажигательное в сортир
Это в таком состоянии 3К в центре областного центра ушла за 2кгрн?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:48

  барабашов написав:
  flyman написав:ще мінус 3Куе і буде досягнуто "поріг Франта"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam1-kmn-kvartiru-svyatoshinskiy-r-n-termnovo-IDQNRxd.html

якщо рахувати 1к + 1к = 3к, то Серж-ика прелєсть в межах 50Кує

Аллах ты мой!
"Продаётся вместе с меБЛЯми"!!! Под хороший арендный бизнес!!!
Да там перед запуском кота в хоромы надо что-то осколочно-фугасное кинуть в эту 1К, и что-то бронебойно-зажигательное в сортир
Это в таком состоянии 3К в центре областного центра ушла за 2кгрн?

це ще лакшері, якщо порівняти із 3К
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:56

  vitaliian написав:
  adeges написав:
  vitaliian написав:.
Чтобы навес "рассосался" нужно чтобы люди направили эти деньги в экономику, а не на короткие депозиты или в валюту. Всего лишь.


Конгениально ) В экономику, значит. Каким позвольте спросить образом?

Шмыгалю и Пышному за что платят? Пусть и думают как/куда заставить народ эти деньги потратить или инвестировать. Я предложил пузырь. Что то должно расти/дорожать быстрее инфляции, куда все начнут вкладывать туда лишние деньги.

Мб фейк но пишут такое
Согласно новому распоряжению Палаты, в Украине нотариусы лишены возможности проводить нотариальные и регистрационные действия по недвижимому имуществу. Получается, что украины не могут реализовать свои законные права по распоряжению своим недвижимым имуществом

Впятницу регистрировала договор купли продажи по СС у нотариуса на московской 8 у интергала и народ там был с других объектов тоже почти на три года задержка предварительный договор отмая 2019 года
tzeery608
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:39

  tzeery608 написав: регистрировала договор купли продажи по СС у нотариуса на московской 8 у интергала и народ там был с других объектов тоже почти на три года задержка предварительный договор отмая 2019 года

що таке СС, і що з Інеграмлом від мая 2019?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

СС это жилой комплекс сырецкие сады горячо обсуждаемый тут на форуме в далёком 2019 году расположен между варшавским и место цветов в экологичной зоне Киева рядом с лесопарком а с застройщиком проблема вместо декларируемой даты введения в эксплуатацию весна 2020 года имеем на сегодняшний момент февраль 2023 но
tzeery608
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:40

Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:44

  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Аргументы?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:45

  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх

Как только первые 700 танков по ленд-лизу зайдут, можно брать на все :)
stm
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