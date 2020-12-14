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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10740107411074210743
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:00

  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх

ну да, ну да
жаль что тут нет смайла похожего на мою улыбку
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:00

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Аргументы?

Чуйка
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:02

  stm написав:
  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх

Как только первые 700 танков по ленд-лизу зайдут, можно брать на все :)

Тогда уже дойдет до всех, даже до кацапов, и будет поздно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:05

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Аргументы?

Чуйка

Это серьезный аргумент. Пошел скупать пока есть.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:15

  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх

Байден подтвердит
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:37

  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх

агаа, и доляр падает :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:38

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав: Аргументы?

Чуйка

Это серьезный аргумент. Пошел скупать пока есть.

Инвестирование собственных средств - личный риск каждого. Мое дело лишь помочь Вам принять правильное решение. Для этого был внедрен специальный индекс.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:39

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх

агаа, и доляр падает :lol:

Пришла "беда" - открывай ворота (это я сидельцам на каклетах).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:41

Ради меня специальный индекс?

P.S. Денег не дам.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:50

  Investor_K написав:Ради меня специальный индекс?

P.S. Денег не дам.

Этот индекс для всех. Он бесплатный. Но читать его умеет (думает что умеет) только UA.
P.S. Почему?
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  #<1 ... 10740107411074210743
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