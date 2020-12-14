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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лют, 2023 14:00
airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
ну да, ну да
жаль что тут нет смайла похожего на мою улыбку
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:00
Investor_K написав: airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Аргументы?
Чуйка
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:02
stm написав: airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Как только первые 700 танков по ленд-лизу зайдут, можно брать на все
Тогда уже дойдет до всех, даже до кацапов, и будет поздно.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:05
airmax78 написав: Investor_K написав: airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Аргументы?
Чуйка
Это серьезный аргумент. Пошел скупать пока есть.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:15
airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Байден подтвердит
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:37
airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
агаа, и доляр падает
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:38
Investor_K написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Аргументы?
Чуйка
Это серьезный аргумент. Пошел скупать пока есть.
Инвестирование собственных средств - личный риск каждого. Мое дело лишь помочь Вам принять правильное решение. Для этого был внедрен специальный индекс.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:39
Amethyst написав: airmax78 написав:
Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
агаа, и доляр падает
Пришла "беда" - открывай ворота (это я сидельцам на каклетах).
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:41
Ради меня специальный индекс?
P.S. Денег не дам.
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Investor_K
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:50
Investor_K написав:
Ради меня специальный индекс?
P.S. Денег не дам.
Этот индекс для всех. Он бесплатный. Но читать его умеет (думает что умеет) только UA.
P.S. Почему?
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_Klim
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