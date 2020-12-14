RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10741107421074310744
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Чуйка

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты", - сказал Байден.
Источник: https://censor.net/ru/n3400907
После этого, у Вас появилась "чуйка", что вверх?
А что там с вашим приказом на возврат в Украину? Уверен, что бюрократия ломает все ваши планы и желания!
reus
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 21.03.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:После этого, у Вас появилась "чуйка", что вверх?


Он не написал, ЧТО ИМЕННО вверх.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:15

  Investor_K написав:
  reus написав:После этого, у Вас появилась "чуйка", что вверх?


Он не написал, ЧТО ИМЕННО вверх.

Ну, мы же КРЖН обсуждаем на ветке :D
reus
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 21.03.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:23

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Все, комрады, с сегодняшнего дня - вверх
Аргументы?

люмінієвий
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:29

  reus написав:
"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты", - сказал Байден.
Источник: https://censor.net/ru/n3400907
После этого, у Вас появилась "чуйка", что вверх?
А что там с вашим приказом на возврат в Украину? Уверен, что бюрократия ломает все ваши планы и желания!

А что он должен был сказать. Пуйло лучший друг Украины сейчас стоит в очереди чтобы влить в Киев полсотни ярдов? Тогда у налогоплательщиков возникает вопрос, а зачем такие объемы помощи, если всё хорошо. При любой ситуации Запад будет говорить: "в Украине все плохо" а пуйло будет говорить: "на РФ всё хорошо".

хвост машет собакой. (Хвост здесь языки политиков, а собака -налогоплательщики). Можете их даже не слушать, наперёд все известно кто что скажет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16901
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:45

  airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.

Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена.
Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
reus
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 21.03.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:47

  reus написав:
  airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.

Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена.
Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.

за тей час квіточка не тільки пожовкне, а й всохне, і взагалі, буде не модна
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:за тей час квіточка не тільки пожовкне, а й всохне, і взагалі, буде не модна

Перше за все вона знеціниться. Нові, модні проекти не на часі, тому вона ще довго буде актуальна, але все одно ціна на неї впаде.
reus
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 21.03.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:11

  airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."

Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы. Поэтому РКЖН не может реагировать ростом СЕЙЧАС на такой посыл. Говорил много раз Вам, что стадия "отрицание" у вас слишком затянулась, поэтому ваши желания все еще преобладают над здравым смыслом.
reus
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 21.03.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:16

  reus написав:
  airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."

Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы. Поэтому РКЖН не может реагировать ростом СЕЙЧАС на такой посыл. Говорил много раз Вам, что стадия "отрицание" у вас слишком затянулась, поэтому ваши желания все еще преобладают над здравым смыслом.

Воно з вікна у Відні по іншому виглядає.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10741107421074310744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2358, 2359, 2360
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23599 15870239
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лют, 2023 22:42
Олежан
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5233001
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (150)
20.02.2023 16:23
Ринок ОВДП (3825)
20.02.2023 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.