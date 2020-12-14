Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты", - сказал Байден.
Источник: https://censor.net/ru/n3400907 После этого, у Вас появилась "чуйка", что вверх? А что там с вашим приказом на возврат в Украину? Уверен, что бюрократия ломает все ваши планы и желания!
А что он должен был сказать. Пуйло лучший друг Украины сейчас стоит в очереди чтобы влить в Киев полсотни ярдов? Тогда у налогоплательщиков возникает вопрос, а зачем такие объемы помощи, если всё хорошо. При любой ситуации Запад будет говорить: "в Украине все плохо" а пуйло будет говорить: "на РФ всё хорошо".
хвост машет собакой. (Хвост здесь языки политиков, а собака -налогоплательщики). Можете их даже не слушать, наперёд все известно кто что скажет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.
Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена. Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.
Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена. Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
за тей час квіточка не тільки пожовкне, а й всохне, і взагалі, буде не модна
airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."
Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы. Поэтому РКЖН не может реагировать ростом СЕЙЧАС на такой посыл. Говорил много раз Вам, что стадия "отрицание" у вас слишком затянулась, поэтому ваши желания все еще преобладают над здравым смыслом.
airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."
Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы. Поэтому РКЖН не может реагировать ростом СЕЙЧАС на такой посыл. Говорил много раз Вам, что стадия "отрицание" у вас слишком затянулась, поэтому ваши желания все еще преобладают над здравым смыслом.