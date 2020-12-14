Додано: Пон 20 лют, 2023 15:45

airmax78 написав: Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования. Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.

Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена.Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.