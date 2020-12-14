Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.
Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена. Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.
Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена. Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
за тей час квіточка не тільки пожовкне, а й всохне, і взагалі, буде не модна
airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."
Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы. Поэтому РКЖН не может реагировать ростом СЕЙЧАС на такой посыл. Говорил много раз Вам, что стадия "отрицание" у вас слишком затянулась, поэтому ваши желания все еще преобладают над здравым смыслом.
airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."
Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы. Поэтому РКЖН не может реагировать ростом СЕЙЧАС на такой посыл. Говорил много раз Вам, что стадия "отрицание" у вас слишком затянулась, поэтому ваши желания все еще преобладают над здравым смыслом.
За його словами, США знають, що попереду — важкі дні, тижні та роки, бо мета Путіна — стерти Україну з карти. Водночас він зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, а окупанти втрачають захоплені території.
Пожалуй, шутка airmax78 о том, что только вверх, может оказаться не шуткой
Вот второй маркер будет, когда ККЦ вернётся на форум, но тогда уже точно, момент покупок упущен
airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.
Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена. Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
тут главное не пролюбить тот самый момент о котором говорил классик МЛ "вчера было рано, завтра может быть уже поздно"(с)