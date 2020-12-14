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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10742107431074410745
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:53

  pesikot написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:"сколько бы ты не прислал в Украину своих рабов и зеков - мы всех убьем. Украину мы не бросим."

Понятно, что весь цивилизованный мир нас не бросит. Тут вопрос в другом. Байден прямым текстом сказал, что война на годы.

Взагалі-то, Байден сказав наступне
Байден: Путін хоче стерти Україну. Попереду важкі дні, тижні та роки, але РФ провалюється
За його словами, США знають, що попереду — важкі дні, тижні та роки, бо мета Путіна — стерти Україну з карти. Водночас він зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, а окупанти втрачають захоплені території.

Пожалуй, шутка airmax78 о том, что только вверх, может оказаться не шуткой

Вот второй маркер будет, когда ККЦ вернётся на форум, но тогда уже точно, момент покупок упущен

Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:06

  Bolt написав:Маркер, такой
это львовский маркер, немцы жадная нация, если они рассчитывают на щедрого мужа будут разочарованы.

Наш маркер - возвращен е блудного сына. Как только он вернётся, сразу закончиться война. А как только продаст квитку, начнется рост цен кржн.
vitaliian
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