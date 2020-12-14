Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За його словами, США знають, що попереду — важкі дні, тижні та роки, бо мета Путіна — стерти Україну з карти. Водночас він зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, а окупанти втрачають захоплені території.
Пожалуй, шутка airmax78 о том, что только вверх, может оказаться не шуткой
Вот второй маркер будет, когда ККЦ вернётся на форум, но тогда уже точно, момент покупок упущен
Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.