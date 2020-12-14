Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За його словами, США знають, що попереду — важкі дні, тижні та роки, бо мета Путіна — стерти Україну з карти. Водночас він зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, а окупанти втрачають захоплені території.
Пожалуй, шутка airmax78 о том, что только вверх, может оказаться не шуткой
Вот второй маркер будет, когда ККЦ вернётся на форум, но тогда уже точно, момент покупок упущен
Маркер, такой. Дочка вышла на очные занятия в универ, бо с начала войны сплошной Онлайн был. Дык с их немецкого иняза с 37 чел, 11 чел уже забрали документы и перевелись в Бундес, ещё одна в процессе. Не скажу за другие факультеты. Но, тем не менее... Я конечно понимаю, что там в основном понаехи во Львов были, а там либо общага, либо аренда +плата за обучение. А так, походу, сплошной профит.
это ваш львовский маркер, немцы жадная нация, поэтому и богатая, если дочки рассчитывают на щедрого мужа будут разочарованы. Лучше пойти поваром в семью, деньги те же но без супружеского долга и прочего головняка.
Наш маркер - возвращение блудного сына. Как только он вернётся, сразу закончиться война. А как только продаст квитку - начнется рост цен кржн.
За його словами, США знають, що попереду — важкі дні, тижні та роки, бо мета Путіна — стерти Україну з карти. Водночас він зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, а окупанти втрачають захоплені території.
Пожалуй, шутка airmax78 о том, что только вверх, может оказаться не шуткой
Вот второй маркер будет, когда ККЦ вернётся на форум, но тогда уже точно, момент покупок упущен
Я буду только рад, если война завтра все, а цены вверх. Но думаю, этот сценарий не сегодняшнего дня.
airmax78 написав:Покупай на ожиданиях - аксиома инвестирования.
Совершенно верно! Поэтому вменяемые инвесторы, адекватно отреагируют на слова Байдена. Я, например, серьезно начал относиться к прогнозам Байдена. Год назад, я не верил в широкомасштабное вторжение орков, а президент США анонсировал, что оно будет. Сейчас он озвучил, что впереди тяжелые годы, а вы о том, что уже сейчас вверх. Вверх будет, но после окончания полномасштабных боевых действий и старт будет с низкой базы. Т. е. сейчас пока вниз.
тут главное не пролюбить тот самый момент о котором говорил классик МЛ "вчера было рано, завтра может быть уже поздно"(с)
Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть. Я готов, жду вкусных цен.
За його словами, США знають, що попереду — важкі дні, тижні та роки, бо мета Путіна — стерти Україну з карти. Водночас він зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, а окупанти втрачають захоплені території.
Пожалуй, шутка airmax78 о том, что только вверх, может оказаться не шуткой Вот второй маркер будет, когда ККЦ вернётся на форум, но тогда уже точно, момент покупок упущен
Я буду только рад, если война завтра все, а цены вверх. Но думаю, этот сценарий не сегодняшнего дня.
это ваш львовский маркер, немцы жадная нация, поэтому и богатая, если дочки рассчитывают на щедрого мужа будут разочарованы. Лучше пойти поваром в семью, деньги те же но без супружеского долга и прочего головняка.
Наш маркер - возвращение блудного сына. Как только он вернётся, сразу закончиться война. А как только продаст квитку - начнется рост цен кржн.
это ваш львовский маркер, немцы жадная нация, поэтому и богатая, если дочки рассчитывают на щедрого мужа будут разочарованы. Лучше пойти поваром в семью, деньги те же но без супружеского долга и прочего головняка.
Наш маркер - возвращение блудного сына. Как только он вернётся, сразу закончиться война. А как только продаст квитку - начнется рост цен кржн.
Не-а. Жена её не пускает. Боится, что в Бундесе доця за турка замуж выскочит.
это ваш львовский маркер, немцы жадная нация, поэтому и богатая, если дочки рассчитывают на щедрого мужа будут разочарованы. Лучше пойти поваром в семью, деньги те же но без супружеского долга и прочего головняка.
Наш маркер - возвращение блудного сына. Как только он вернётся, сразу закончиться война. А как только продаст квитку - начнется рост цен кржн.
Не-а. Жена её не пускает. Боится, что в Бундесе доця за турка замуж выскочит.
А за немца, шо не вариант ? Или за украинца с перспективами в Германии, тоже не вариант ? ведь столько украинцев выехали в Бундес