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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лют, 2023 18:30
Я буду только рад, если война завтра все, а цены вверх. Но думаю, этот сценарий не сегодняшнего дня.
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reus
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Додано: Пон 20 лют, 2023 18:33
Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.
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reus
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Додано: Пон 20 лют, 2023 18:34
Завтра нет и в этом году нет ... алє є одне алє
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pesikot
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Додано: Вів 21 лют, 2023 02:15
reus написав:
Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.
Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.
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airmax78
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Додано: Вів 21 лют, 2023 05:53
Може, тре пеоейменувати тему?
Типа КРЖН
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Investor_K
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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