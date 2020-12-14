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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10743107441074510746>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:30

Я буду только рад, если война завтра все, а цены вверх. Но думаю, этот сценарий не сегодняшнего дня.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:33

Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:34

Завтра нет и в этом году нет ... алє є одне алє
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:15

  reus написав:Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.

Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 08:39

  airmax78 написав:
  reus написав:Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.

Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.

А якимось цифрами можете підкріпити "ріст цін"? Ну наприклад, що заощадження людей в доларах виросли, чи щось з Києву Фейслеса-Реуса?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 08:44

  Investor_K написав:Може, тре пеоейменувати тему?
Типа КРЖН

Кржн в контексті фейслеса
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 08:49

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:То есть цена упала не только в дол, но и в грн.

І як вона впала в грн, якщо курс виріс з 28 до 40+?

Так, вибачаюсь, трохи прорахувався. Чекаємо. 🙋

Пане, а я рано здався. Бомбер на 1.03.2022 показує 50340 грн/м2, а на 1.02.2023 менше 50000.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:02

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.

Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.

А якимось цифрами можете підкріпити "ріст цін"? Ну наприклад, що заощадження людей в доларах виросли, чи щось з Києву Фейслеса-Реуса?

Достатньо одного бажання Макса! :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:10

  airmax78 написав:
  reus написав:Не думаю, что цены взлетят быстро, поэтому влезть в бетонное ярмо, всегда можно успеть.
Я готов, жду вкусных цен.

Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.

Пока вы наслаждаетесь венским кофе и мечтаете, ваша квиточка минимум -30%
За всю историю КЖРН падение быстрое было (2008 г.), а вот роста быстрого никогда не было. Когда ваша квиточка сделает -50%, я вам подарю платочек для утирания слез. :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:38

  reus написав:
  airmax78 написав:Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.

Пока вы наслаждаетесь венским кофе и мечтаете, ваша квиточка минимум -30%
За всю историю КЖРН падение быстрое было (2008 г.), а вот роста быстрого никогда не было. Когда ваша квиточка сделает -50%, я вам подарю платочек для утирания слез. :D

На наших глазах творится история. В последний раз государство со столицей в Киеве побеждало в войне 850 лет назад. И примерно столько же такого государства потом не существовало. Мы живем в уникальное время. А вы все по книжке пытаетесь что-то прогнозировать. Так как вы - сейчас рассуждают большинство. Часто ли большинство оказывается правым?
airmax78
 
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