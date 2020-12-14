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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10743107441074510746
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:44

Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Это именно то, что делал Зрадио: он тоже безапелляционно прогнозировал по книжке в 2020м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:53

  airmax78 написав:Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.

Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:57

  airmax78 написав:Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.

Зараз в вашій команді з'явився несподіваний і дуже чисельний гравець, це воєнкоми!!!
Вони по всій країні чергують в людяних місцях і роздають магічні запрошення від яких не можна відмовитись, з солідною оплатою, ці люди в зеленому піклуються і цілими днями тільки і хвилюються, щоб знайти вам клієнта, коли ви далеченько від Бахмута.
І ціна у вас адекватна, в тилу дають 500 доларів, у вас один метр вартує 4 кіло, всього 8 місяців служби і метр квітки в кишені, треба брати поки так дешево, це реально шанс!
somilitark
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  #<1 ... 10743107441074510746
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