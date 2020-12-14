Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Это именно то, что делал Зрадио: он тоже безапелляционно прогнозировал по книжке в 2020м.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:44
Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Это именно то, что делал Зрадио: он тоже безапелляционно прогнозировал по книжке в 2020м.
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:53
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:57
Зараз в вашій команді з'явився несподіваний і дуже чисельний гравець, це воєнкоми!!!
Вони по всій країні чергують в людяних місцях і роздають магічні запрошення від яких не можна відмовитись, з солідною оплатою, ці люди в зеленому піклуються і цілими днями тільки і хвилюються, щоб знайти вам клієнта, коли ви далеченько від Бахмута.
І ціна у вас адекватна, в тилу дають 500 доларів, у вас один метр вартує 4 кіло, всього 8 місяців служби і метр квітки в кишені, треба брати поки так дешево, це реально шанс!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|