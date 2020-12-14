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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10744107451074610747>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:44

Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Это именно то, что делал Зрадио: он тоже безапелляционно прогнозировал по книжке в 2020м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:53

  airmax78 написав:Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.

Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:57

  airmax78 написав:Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.

Зараз в вашій команді з'явився несподіваний і дуже чисельний гравець, це воєнкоми!!!
Вони по всій країні чергують в людяних місцях і роздають магічні запрошення від яких не можна відмовитись, з солідною оплатою, ці люди в зеленому піклуються і цілими днями тільки і хвилюються, щоб знайти вам клієнта, коли ви далеченько від Бахмута.
І ціна у вас адекватна, в тилу дають 500 доларів, у вас один метр вартує 4 кіло, всього 8 місяців служби і метр квітки в кишені, треба брати поки так дешево, це реально шанс!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:22

  reus написав:
  airmax78 написав:Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.

Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?

Что терять? Я просто предлагаю мыслить, а не пересказывать теорию из учебников.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.

Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?

Что терять? Я просто предлагаю мыслить, а не пересказывать теорию из учебников.
Максимум, на что они способны это констатировать случившееся. Как в анегдоте про море: где? Рефлексируют, бубня здесь одно и то же о КРЖН.

Ещё вчера с раздражённой ухмылкой писали о Байдене, а Джо взял и приехал в центр воюющей страны, в место, которое 360 дней должно уже быть под окупацией.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:42

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.

Пока вы наслаждаетесь венским кофе и мечтаете, ваша квиточка минимум -30%
За всю историю КЖРН падение быстрое было (2008 г.), а вот роста быстрого никогда не было. Когда ваша квиточка сделает -50%, я вам подарю платочек для утирания слез. :D

На наших глазах творится история. В последний раз государство со столицей в Киеве побеждало в войне 850 лет назад. И примерно столько же такого государства потом не существовало. Мы живем в уникальное время. А вы все по книжке пытаетесь что-то прогнозировать. Так как вы - сейчас рассуждают большинство. Часто ли большинство оказывается правым?

Забуваєте про ВКЛ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:46

  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Може, тре пеоейменувати тему?
Типа КРЖН

Кржн в контексті фейслеса


А кстати что сейчас с Киевом Фейслеса ?
Как с работой ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:52

  beee написав:
airmax78 написав:Что терять? Я просто предлагаю мыслить, а не пересказывать теорию из учебников.
Максимум, на что они способны это констатировать случившееся. Как в анегдоте про море: где? Рефлексируют, бубня здесь одно и то же о КРЖН.

Ещё вчера с раздражённой ухмылкой писали о Байдене, а Джо взял и приехал в центр воюющей страны, в место, которое 360 дней должно уже быть под окупацией.

Что-то не помню, чтоб кто-то писал с ухмылкой о Байдене в этой теме. И приезд его радует, но мало влияет на перспективу цены
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:55

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:
  Investor_K написав:Може, тре пеоейменувати тему?
Типа КРЖН

Кржн в контексті фейслеса


А кстати что сейчас с Киевом Фейслеса ?
Как с работой ?

У мене є
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:58

  beee написав:Ещё вчера с раздражённой ухмылкой писали о Байдене
что вы разошлись. Надо успокоиться. Байден своим визитом обесценил сегодняшнюю речь путина. Если путину вдруг всдумается кого-то пугать, этот визит ему напомнит кто может свободно приезжать в Киев а для кого даже в ДНР поехать смертельная опасность и животный страх.
vitaliian
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