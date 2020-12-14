|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:44
Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Это именно то, что делал Зрадио: он тоже безапелляционно прогнозировал по книжке в 2020м.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41920
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:53
airmax78 написав:
Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4224
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:57
airmax78 написав:
Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Зараз в вашій команді з'явився несподіваний і дуже чисельний гравець, це воєнкоми!!!
Вони по всій країні чергують в людяних місцях і роздають магічні запрошення від яких не можна відмовитись, з солідною оплатою, ці люди в зеленому піклуються і цілими днями тільки і хвилюються, щоб знайти вам клієнта, коли ви далеченько від Бахмута.
І ціна у вас адекватна, в тилу дають 500 доларів, у вас один метр вартує 4 кіло, всього 8 місяців служби і метр квітки в кишені, треба брати поки так дешево, це реально шанс!
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12539
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 3522 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:22
reus написав: airmax78 написав:
Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?
Что терять? Я просто предлагаю мыслить, а не пересказывать теорию из учебников.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41920
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:34
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Да, и я не призываю никого и ничего сейчас покупать - я просто осторожно предлагаю не мыслить шаблонно в экстраординарной ситуации.
Вы предлагаете всем мыслить как вы, чтобы так же терять?
Что терять? Я просто предлагаю мыслить, а не пересказывать теорию из учебников.
Максимум, на что они способны это констатировать случившееся. Как в анегдоте про море: где? Рефлексируют, бубня здесь одно и то же о КРЖН.
Ещё вчера с раздражённой ухмылкой писали о Байдене, а Джо взял и приехал в центр воюющей страны, в место, которое 360 дней должно уже быть под окупацией.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:42
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Цены отскочат вверх также как ВСУ освободили Харьковскую область. Вы не успеете оглянуться.
Пока вы наслаждаетесь венским кофе и мечтаете, ваша квиточка минимум -30%
За всю историю КЖРН падение быстрое было (2008 г.), а вот роста быстрого никогда не было. Когда ваша квиточка сделает -50%, я вам подарю платочек для утирания слез.
На наших глазах творится история. В последний раз государство со столицей в Киеве побеждало в войне 850 лет назад. И примерно столько же такого государства потом не существовало. Мы живем в уникальное время. А вы все по книжке пытаетесь что-то прогнозировать. Так как вы - сейчас рассуждают большинство. Часто ли большинство оказывается правым?
Забуваєте про ВКЛ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30723
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2617 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:46
Ромасик написав: Investor_K написав:
Може, тре пеоейменувати тему?
Типа КРЖН
Кржн в контексті фейслеса
А кстати что сейчас с Киевом Фейслеса ?
Как с работой ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2641 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:52
beee написав:
airmax78 написав:Что терять? Я просто предлагаю мыслить, а не пересказывать теорию из учебников.
Максимум, на что они способны это констатировать случившееся. Как в анег
доте про море: где? Рефлексируют, бубня здесь одно и то же о КРЖН.Ещё вчера с раздражённой ухмылкой писали о Байдене
, а Джо взял и приехал в центр воюющей страны, в место, которое 360 дней должно уже быть под окупацией.
Что-то не помню, чтоб кто-то писал с ухмылкой о Байдене в этой теме. И приезд его радует, но мало влияет на перспективу цены
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 953
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:55
Хомякоид написав: Ромасик написав: Investor_K написав:
Може, тре пеоейменувати тему?
Типа КРЖН
Кржн в контексті фейслеса
А кстати что сейчас с Киевом Фейслеса ?
Как с работой ?
У мене є
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5892
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1360 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лют, 2023 11:58
beee написав:
Ещё вчера с раздражённой ухмылкой писали о Байдене
что вы разошлись. Надо успокоиться. Байден своим визитом обесценил сегодняшнюю речь путина. Если путину вдруг всдумается кого-то пугать, этот визит ему напомнит кто может свободно приезжать в Киев а для кого даже в ДНР поехать смертельная опасность и животный страх.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16909
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2995 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23600
|15884157
|
|
|1177
|5233371
|
|
|3
|5269
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|