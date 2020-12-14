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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10744107451074610747
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:04

Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.
Pir1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:05

  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:07

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Брехня, більшість, що поїхали навесні, повернулися ще влітку 2022
Але зараз світова криза, зокрема це стосується й ІТ, є скорочення, часом чималі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:11

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


Цінна анфо.
Як продавали, через рилів чи покупці вийшли на вас ?
620 кв.м. та ще з ремонтом в практично в новому домі. Наводить на деякі невтішні роздуми
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:16

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


620 дол.кв.м.
Тут некоторіе толкают что-то подобное па 3500 дол..кв.м. :shock:
Пожелаем им удачи в их нелегком труде
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:21

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації.

А можна хоч трохи більше подробиць?
Що площі більше 100 кв.м.?
Бо аж занадто дешево виходить, якщо ремонт пристойний, то фактично виходить магічна формула: ціна ремонту дорівнює ціні квартири.
Звичайно на одинички це правило поки не діє, але тенденції очевидні.
Дивлюсь оренду по своєму будинку, одинички приблизно на початку літа здавались по 6000.
В кінці літа ціна стрибнула до 8000.
На початку осені ціна наблизилась до 10000.
Зараз є пристойні пропозиції за 8-8500. Можливо щось скинуть, бо щось давненько вісять одні і тіж пропозиції.
А от з ціною не все так однозначно, вона в космосі від парочки неадекватів, там не дуже ремонти, але ціна як в 2021-му, приблизно 1500 за квадрат...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:23

  Хомякоид написав:
  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


620 дол.кв.м.
Тут некоторіе толкают что-то подобное па 3500 дол..кв.м. :shock:
Пожелаем им удачи в их нелегком труде

3500 то ціна не справжня, замануха, реальна по 4000, може навіть не доларів, а євро, не перекручуйте факти...
somilitark
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  #<1 ... 10744107451074610747
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