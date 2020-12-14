RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107451074610747107481074910750>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:04

Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.
Pir1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 02.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:05

  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2643 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:07

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Брехня, більшість, що поїхали навесні, повернулися ще влітку 2022
Але зараз світова криза, зокрема це стосується й ІТ, є скорочення, часом чималі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32706
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:11

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


Цінна анфо.
Як продавали, через рилів чи покупці вийшли на вас ?
620 кв.м. та ще з ремонтом в практично в новому домі. Наводить на деякі невтішні роздуми
Хомякоид
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2643 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:16

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


620 дол.кв.м.
Тут некоторіе толкают что-то подобное па 3500 дол..кв.м. :shock:
Пожелаем им удачи в их нелегком труде
Хомякоид
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2643 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:21

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації.

А можна хоч трохи більше подробиць?
Що площі більше 100 кв.м.?
Бо аж занадто дешево виходить, якщо ремонт пристойний, то фактично виходить магічна формула: ціна ремонту дорівнює ціні квартири.
Звичайно на одинички це правило поки не діє, але тенденції очевидні.
Дивлюсь оренду по своєму будинку, одинички приблизно на початку літа здавались по 6000.
В кінці літа ціна стрибнула до 8000.
На початку осені ціна наблизилась до 10000.
Зараз є пристойні пропозиції за 8-8500. Можливо щось скинуть, бо щось давненько вісять одні і тіж пропозиції.
А от з ціною не все так однозначно, вона в космосі від парочки неадекватів, там не дуже ремонти, але ціна як в 2021-му, приблизно 1500 за квадрат...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12541
З нами з: 30.12.09
Подякував: 585 раз.
Подякували: 3526 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:23

  Хомякоид написав:
  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


620 дол.кв.м.
Тут некоторіе толкают что-то подобное па 3500 дол..кв.м. :shock:
Пожелаем им удачи в их нелегком труде

3500 то ціна не справжня, замануха, реальна по 4000, може навіть не доларів, а євро, не перекручуйте факти...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12541
З нами з: 30.12.09
Подякував: 585 раз.
Подякували: 3526 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:40

  somilitark написав:3500 то ціна не справжня, замануха, реальна по 4000, може навіть не доларів, а євро, не перекручуйте факти...

Не думав що колись плюсану Сомілітарку. Але ж коли він відстоює правду - як не плюсанути.
airmax78
 
Повідомлень: 41930
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:40

  Pir1 написав:Дисконт -50% довоєнної ціни.

Придется покупать Максу платочек для слез уже сейчас. :D События развиваются быстрее, чем я предполагал.
reus
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 21.03.12
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:43

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.

Мені здається Ви психанули. Або там такі будинки, що з них треба було валити.
До речі, цікаво, скільки зараз коштує Оболонь-Резіденсез?
airmax78
 
Повідомлень: 41930
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5149 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 107451074610747107481074910750>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23600 15885144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лют, 2023 22:23
Кочевник
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5233401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.