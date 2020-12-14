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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1074610747107481074910750>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:46

  reus написав:
  Pir1 написав:Дисконт -50% довоєнної ціни.

Придется покупать Максу платочек для слез уже сейчас. :D События развиваются быстрее, чем я предполагал.

Розумію, Реус, що квітка не дає вам спокою. Але ж доведеться вгамувати свої бажалки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:47

  airmax78 написав:
  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.

Мені здається Ви психанули. Або там такі будинки, що з них треба було валити.
До речі, цікаво, скільки зараз коштує Оболонь-Резіденсез?

Макс, на яку адресу Вам надіслати хусточку для сліз?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:50

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Pir1 написав:Дисконт -50% довоєнної ціни.

Придется покупать Максу платочек для слез уже сейчас. :D События развиваются быстрее, чем я предполагал.

Розумію, Реус, що квітка не дає вам спокою. Але ж доведеться вгамувати свої бажалки.

У всіх дешевшає, тільки у одного вас дорожчає :D І нехай весь світ зачекає(с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:52

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Придется покупать Максу платочек для слез уже сейчас. :D События развиваются быстрее, чем я предполагал.

Розумію, Реус, що квітка не дає вам спокою. Але ж доведеться вгамувати свої бажалки.

У всіх дешевшає, тільки у одного вас дорожчає :D І нехай весь світ зачекає(с)

В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:59

  somilitark написав:А можна хоч трохи більше подробиць?
Що площі більше 100 кв.м.?
Бо аж занадто дешево виходить, якщо ремонт пристойний, то фактично виходить магічна формула: ціна ремонту дорівнює ціні квартири.

Площі вище за 150 кв.м. Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу. Оціночна вартість (з якої сплачуються податки) була в два рази вище за ціну продажу. Щодо недоліків, великий метраж як для 3-к, і поверхи нижче середнього. Знижував ціну я поступово, але бажаючих не було.
Pir1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:00

  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.

І що то за бізнес-квартири за ціною дешевше кавалірок нахалбуду в приватному секторі в пішій доступності до ШРТ ?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю

У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:02

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Моя температура мене влаштовує.
Ойті гріх жалітися.
Ойті ж територіально вільні. Тому якшо десятки процентів їх звалили, то можна назвати це і масовістю, але не всі.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 лют, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Pir1 написав:Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу.

Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:15

  reus написав:
  airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю

У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.

У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.
airmax78
 
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