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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10747107481074910750>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:17

  reus написав:
  Pir1 написав:Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу.

Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.

Це ж розмови ні про що, і ви це розумієте.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:18

  airmax78 написав:м. Ростов на Дону, вул. Єременка, 81В, поштовий індекс: 344015

А як же Відень? Чи Вам вже надійшов наказ переїхати у м. Ростов на Дону?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:20

Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)
Pir1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:27

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Pir1 написав:Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу.

Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.

Це ж розмови ні про що, і ви це розумієте.

Що значить ні про що? Це вже звичайні будні. РН не цікавлять чиїсь розмови. Продажі за такими цінами відбуваються і ваші бажання на це не впливають.
Ціну формує попит/пропозиція.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:29

  reus написав:
  Pir1 написав:Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу.

Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.

Це ринок, він не любить сентиментів.
Іноді він дуже жорстокий.
Погано, що не одразу до всіх доходить реальність поточного положення.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:29

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Вже деякі кличуть в Кийов: ми переїхали взад з Ужгорода.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 лют, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:29

  reus написав:
  airmax78 написав:м. Ростов на Дону, вул. Єременка, 81В, поштовий індекс: 344015

А як же Відень? Чи Вам вже надійшов наказ переїхати у м. Ростов на Дону?

Який Відень?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:32

  Хомякоид написав:
  Pir1 написав:Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.


620 дол.кв.м.
Тут некоторіе толкают что-то подобное па 3500 дол..кв.м. :shock:
Пожелаем им удачи в их нелегком труде

Я недавно писав, що якщо в КРЖН гостинку штовхають в оголошеннях за 23Куе (на 3куе вище ліміта Франта), то для 3К "красна ціна" під 50куе (згідно формули від віталіана: 1к+1к=3к)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:33

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.

Це ж розмови ні про що, і ви це розумієте.

Що значить ні про що? Це вже звичайні будні. РН не цікавлять чиїсь розмови. Продажі за такими цінами відбуваються і ваші бажання на це не впливають.
Ціну формує попит/пропозиція.

Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:41

  Pir1 написав:Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)


я б не різав лося в 50%,
хіба якщо він претендує на лося в 66%+

лайфхаки:
1. кешфлоу з конвердепо покриває комуналь
2. на час ВС комуналь можна не платити
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