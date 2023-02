Додано: Вів 21 лют, 2023 13:57

Ромасик написав: Хомякоид написав: Ромасик написав: У мене є У мене є



А как средняя температура по больнице ?

Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ? А как средняя температура по больнице ?Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Моя температура мене влаштовує.

Ойті гріх жалітися.

Ойті ж територіально вільні. Тому якшо десятки процентів їх звалили, то можна назвати це і масовістю, але не всі. Моя температура мене влаштовує.Ойті гріх жалітися.Ойті ж територіально вільні. Тому якшо десятки процентів їх звалили, то можна назвати це і масовістю, але не всі.

З переписки:- This is an remote role not outside Europe.- Now I'm in Ukraine. Is it OK?- I'm not sure.Занавєс