Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.
цікаво, чому Сержик не клюнув на них, там що маленькі кімнати форми неправильних паралепіпедів?
airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю
У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.
У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.
У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок. Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.
reus написав:У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.
У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.
У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок. Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.
Я нічого не плутаю. Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить - я не збираюсь її продавати скільки б Ви мене не благали. А вартістю я називаю ціну купівлі, ремонту та інфляції за останні роки. Ціна не може бути нижчою за вартість - це очевидно. Але на скільки ціна будет більша за вартість - мені поки що не цікаво.