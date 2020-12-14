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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10747107481074910750
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:43

  airmax78 написав:Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.

цікаво, чому Сержик не клюнув на них, там що маленькі кімнати форми неправильних паралепіпедів?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:47

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю

У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.

У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.

У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок.
Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:50

район конечно жепа да и квартира не лучше

для 3К "красна ціна" під 50куе (згідно формули від віталіана: 1к+1к=3к)

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... QPFXQ.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лют, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:57

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:У мене є


А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Моя температура мене влаштовує.
Ойті гріх жалітися.
Ойті ж територіально вільні. Тому якшо десятки процентів їх звалили, то можна назвати це і масовістю, але не всі.

З переписки:

- This is an remote role not outside Europe.
- Now I'm in Ukraine. Is it OK?
- I'm not sure.

Занавєс
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:00

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.

У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.

У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок.
Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.

Я нічого не плутаю. Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить - я не збираюсь її продавати скільки б Ви мене не благали. А вартістю я називаю ціну купівлі, ремонту та інфляції за останні роки. Ціна не може бути нижчою за вартість - це очевидно. Але на скільки ціна будет більша за вартість - мені поки що не цікаво.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:02

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:
А как средняя температура по больнице ?
Говорят ойти масово уже здріснуло с Кийова ?

Моя температура мене влаштовує.
Ойті гріх жалітися.
Ойті ж територіально вільні. Тому якшо десятки процентів їх звалили, то можна назвати це і масовістю, але не всі.

З переписки:

- This is an remote role not outside Europe.
- Now I'm in Ukraine. Is it OK?
- I'm not sure.

Занавєс

Це якийсь кацап з Ростову на Дону (outside Europe) писав - помилка за використанням артиклю. Нах таких роботодавців.
airmax78
 
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  #<1 ... 10747107481074910750
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