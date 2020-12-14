RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10748107491075010751>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:43

  airmax78 написав:Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.

цікаво, чому Сержик не клюнув на них, там що маленькі кімнати форми неправильних паралепіпедів?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30729
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:47

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю

У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.

У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.

У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок.
Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.
reus
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 21.03.12
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:50

район конечно жепа да и квартира не лучше

для 3К "красна ціна" під 50куе (згідно формули від віталіана: 1к+1к=3к)

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... QPFXQ.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лют, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16910
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:00

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.

У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.

У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок.
Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.

Я нічого не плутаю. Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить - я не збираюсь її продавати скільки б Ви мене не благали. А вартістю я називаю ціну купівлі, ремонту та інфляції за останні роки. Ціна не може бути нижчою за вартість - це очевидно. Але на скільки ціна будет більша за вартість - мені поки що не цікаво.
airmax78
 
Повідомлень: 41930
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.

РН великий, є різні сегменти ліквідні/неліквідні, бізнес/економ і т. д. Питання в іншому у 2023 р. об'єкт був проданий -50% від 2021 р. ФК 2 у 2023 р. був проданий -40% від 2021 р. Тобто різні сегменти, а тенденція одна.
reus
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 21.03.12
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:23

  Pir1 написав:
  somilitark написав:А можна хоч трохи більше подробиць?
Що площі більше 100 кв.м.?
Бо аж занадто дешево виходить, якщо ремонт пристойний, то фактично виходить магічна формула: ціна ремонту дорівнює ціні квартири.

Площі вище за 150 кв.м. Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу. Оціночна вартість (з якої сплачуються податки) була в два рази вище за ціну продажу. Щодо недоліків, великий метраж як для 3-к, і поверхи нижче середнього. Знижував ціну я поступово, але бажаючих не було.


Ех, таку можливість Сержик пропустив. Були б у нього кімнати не по 15 а по 25-30 метрів!
Вам потрібно було йому приватне повідомлення восени 2021 написати, він же свої 100 метрів на Жмеринській у грудні 2021 здається за 114000 купив.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 01.04.20
Подякував: 451 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:32

  airmax78 написав:Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить

Вам цікаво дочекатися, коли ціна впаде ще більше? Ок. Зрозуміло. Я теж чекаю дна.
reus
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 21.03.12
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:34

  Pir1 написав:Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)


А може у вас є ще щось таке і з таким дисконтом?
Напишіть плз в приватні
Первый
 
Повідомлень: 16791
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:52

  Первый написав:
  Pir1 написав:Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)


А може у вас є ще щось таке і з таким дисконтом?
Напишіть плз в приватні


Рилам я б нічого не надавав.
Чим більше ланцюжок рил, тим меньше шансів продати за реальну ціну.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:52

  airmax78 написав:Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить - я не збираюсь її продавати скільки б Ви мене не благали. А вартістю я називаю ціну купівлі, ремонту та інфляції за останні роки. Ціна не може бути нижчою за вартість - це очевидно. Але на скільки ціна будет більша за вартість - мені поки що не цікаво.

Неправда. Рыночная цена квартиры может быть на сколько угодно ниже ее себестоимости.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 28.04.20
Подякував: 729 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10748107491075010751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23600 15886318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лют, 2023 22:23
Кочевник
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5233431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.