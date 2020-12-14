Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.
цікаво, чому Сержик не клюнув на них, там що маленькі кімнати форми неправильних паралепіпедів?
airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю
У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.
У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.
У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок. Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.
reus написав:У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.
У квітки немає ціни - я ж не продаю, тому що збираюсь там жити. Але у квітки є вартість і вона збільшується щорічно на відсоток інфляції.
У нерухомості практично завжди є ціна, це та сума, яку готовий заплатити покупець. Навіть якщо ви не збираєтеся продавати, то все одно приблизно можливо визначити скільки коштує ваша квіточка на даний момент тому, що є продажі схожих квіток, а значить ніхто більше не дасть грошей за вашу квартиру, чим визначив ринок. Ви плутаєте вартість з тією сумою, яку ви заплатили за квартиру і ремонт. Тому, що далеко не завжди власник при продажі в змозі повернути вкладені кошти. А фантазувати, ігноруючи реалії ринку - завжди шлях до занепаду.
Я нічого не плутаю. Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить - я не збираюсь її продавати скільки б Ви мене не благали. А вартістю я називаю ціну купівлі, ремонту та інфляції за останні роки. Ціна не може бути нижчою за вартість - це очевидно. Але на скільки ціна будет більша за вартість - мені поки що не цікаво.
airmax78 написав:Ми майже нічого не знаємо про продані об'єкти окрім того, що вони, судячи з поверхневого опису, капець неліквідні: трьохи при цьому овер 150 кв. м, при цьому на низьких поверхах. Будинкам 15+ років - це також свідчить не на користь цих об'єктів.
РН великий, є різні сегменти ліквідні/неліквідні, бізнес/економ і т. д. Питання в іншому у 2023 р. об'єкт був проданий -50% від 2021 р. ФК 2 у 2023 р. був проданий -40% від 2021 р. Тобто різні сегменти, а тенденція одна.
somilitark написав:А можна хоч трохи більше подробиць? Що площі більше 100 кв.м.? Бо аж занадто дешево виходить, якщо ремонт пристойний, то фактично виходить магічна формула: ціна ремонту дорівнює ціні квартири.
Площі вище за 150 кв.м. Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу. Оціночна вартість (з якої сплачуються податки) була в два рази вище за ціну продажу. Щодо недоліків, великий метраж як для 3-к, і поверхи нижче середнього. Знижував ціну я поступово, але бажаючих не було.
Ех, таку можливість Сержик пропустив. Були б у нього кімнати не по 15 а по 25-30 метрів! Вам потрібно було йому приватне повідомлення восени 2021 написати, він же свої 100 метрів на Жмеринській у грудні 2021 здається за 114000 купив.
Pir1 написав:Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)
А може у вас є ще щось таке і з таким дисконтом? Напишіть плз в приватні
Pir1 написав:Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)
А може у вас є ще щось таке і з таким дисконтом? Напишіть плз в приватні
Рилам я б нічого не надавав. Чим більше ланцюжок рил, тим меньше шансів продати за реальну ціну.
airmax78 написав:Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить - я не збираюсь її продавати скільки б Ви мене не благали. А вартістю я називаю ціну купівлі, ремонту та інфляції за останні роки. Ціна не може бути нижчою за вартість - це очевидно. Але на скільки ціна будет більша за вартість - мені поки що не цікаво.
Неправда. Рыночная цена квартиры может быть на сколько угодно ниже ее себестоимости.