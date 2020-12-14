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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10748107491075010751
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:56

  drevlyanin написав:Ех, таку можливість Сержик пропустив. Були б у нього кімнати не по 15 а по 25-30 метрів!
Вам потрібно було йому приватне повідомлення восени 2021 написати, він же свої 100 метрів на Жмеринській у грудні 2021 здається за 114000 купив.

До війни у 2021 одна квартира коштувала 200к, і мені давали ці гроші мінус 5% торг. Влітку давали. Восени 21р. вже почали падати ціни. Після війни я почав знижувати ціну і продав тільки у грудні 22р. за 99к. Тобто Сержик зі своїми 114к у 2021 купив собі непоганий варіант. Але ж я дуже сумніваюся, що після війни він взагалі б купував собі квартиру. Якщо б такі наважився купити під час війни, то так - мав би кращий варіант.
Pir1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:59

  Первый написав:
  Pir1 написав:Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)


А може у вас є ще щось таке і з таким дисконтом?
Напишіть плз в приватні

Вы же ее все равно не купите(не потому, что нет денег, а потому что тенденции грустные).
А просто накинуть свою копейку и предлагать дальше - желающих и так полно. Только это не увеличивает количество продаж. Даже приписка "собственник" не спасает.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить

Вам цікаво дочекатися, коли ціна впаде ще більше? Ок. Зрозуміло. Я теж чекаю дна.

Ціна невідома - як вона може впасти? Я чекаю на нашу перемогу.
airmax78
 
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  #<1 ... 10748107491075010751
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