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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лют, 2023 14:59
Первый написав: Pir1 написав:
Дивиться, у вас є орендний бізнес. Потім наступає час Х, а саме, дохід від оренди не покриває навіть комунальні та інші витрати. Два роки простою елітки та рік бізнес класу (спрощено кажу, бо щось було насправді). Далі треба вже різати лося, бо кешфлоу з цього "бізнесу" стає від'ємним. Квартири у моїх батьків та дітей є, якщо що)
А може у вас є ще щось таке і з таким дисконтом?
Напишіть плз в приватні
Вы же ее все равно не купите(не потому, что нет денег, а потому что тенденции грустные).
А просто накинуть свою копейку и предлагать дальше - желающих и так полно. Только это не увеличивает количество продаж. Даже приписка "собственник" не спасает.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:26
reus написав: airmax78 написав:
Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить
Вам цікаво дочекатися, коли ціна впаде ще більше? Ок. Зрозуміло. Я теж чекаю дна.
Ціна невідома - як вона може впасти? Я чекаю на нашу перемогу.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:45
airmax78 написав:
Ціна невідома
reus написав: airmax78 написав:
Мене зараз ціна моєї квартири не цікавить
Вам цікаво дочекатися, коли ціна впаде ще більше? Ок. Зрозуміло. Я теж чекаю дна.
- як вона може впасти? Я чекаю на нашу перемогу.
Це вона для Вас невідома, а ринок вже давно її визначив.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:54
reus написав: airmax78 написав:
Ціна невідома
reus написав:
Вам цікаво дочекатися, коли ціна впаде ще більше? Ок. Зрозуміло. Я теж чекаю дна.
- як вона може впасти? Я чекаю на нашу перемогу.
Це вона для Вас невідома, а ринок вже давно її визначив.
Ринок не бачить квітку - вона поза радаром. Технологія стелс.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:03
airmax78 написав:
Ринок не бачить квітку - вона поза радаром. Технологія стелс.
Як тільки радар її побачить, то точно визначить -40% або -50% від вашої хотєлки. Якщо для вас не важливо, знати точний відсоток падіння, то тоді технологія стелс вам підходить.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:59
somilitark написав: reus написав: Pir1 написав:
Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу.
Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.
Це ринок, він не любить сентиментів.
Іноді він дуже жорстокий.Погано, що не одразу до всіх доходить реальність поточного положення
.
Я так понимаю что до вас с реусом дошло и вы уже сбросили свою недвигу?
а, ну да, ведь "это же другое"...
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:06
drevlyanin написав:
Вам потрібно було йому приватне повідомлення восени 2021 написати, він же свої 100 метрів на Жмеринській у грудні 2021 здається за 114000 купив.
вспомнил лето 2013го, БПС"с залой" на соломе 107.5куе...
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