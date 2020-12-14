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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лют, 2023 16:03
airmax78 написав:
Ринок не бачить квітку - вона поза радаром. Технологія стелс.
Як тільки радар її побачить, то точно визначить -40% або -50% від вашої хотєлки. Якщо для вас не важливо, знати точний відсоток падіння, то тоді технологія стелс вам підходить.
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reus
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:59
somilitark написав: reus написав: Pir1 написав:
Ціна ремонту кожної вище за ціну продажу.
Ціна навіть нижче самих песимістичних прогнозів, які тут озвучувалися.
Це ринок, він не любить сентиментів.
Іноді він дуже жорстокий.Погано, що не одразу до всіх доходить реальність поточного положення
.
Я так понимаю что до вас с реусом дошло и вы уже сбросили свою недвигу?
а, ну да, ведь "это же другое"...
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:06
drevlyanin написав:
Вам потрібно було йому приватне повідомлення восени 2021 написати, він же свої 100 метрів на Жмеринській у грудні 2021 здається за 114000 купив.
вспомнил лето 2013го, БПС"с залой" на соломе 107.5куе...
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:48
Pir1 написав:
Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.
Что конкретно за дома что такая цена была?
ЦО вертикалка и хрен отрежешься?
Ремонт был изношен конкретно от использования его по назначению(аренда под съёмку, офис, посуточная?)? Не можете же вы жить во всех квартирах сразу
Или там была такая же "продажа" как ГешаКорбан перекупал у сына Лазаря и его покалеченного брата пул его коммерции в 15году за три копейки метр?
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барабашов
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Додано: Вів 21 лют, 2023 18:00
Pir1 написав:
Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.
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що це за квартири бізнес класу за 1200 до війни
як що я продав батьку стару панельку на харьковсьму за 1300 )))))))
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Олежан
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Додано: Вів 21 лют, 2023 18:21
Олежан написав: Pir1 написав:
Продав дві 3-х кімнатні квартири, Поділ та Оболонь, 620 дол\м.кв, вторинка, 15 років домам, кірпіч, ремонт. Дисконт -50% довоєнної ціни. Бізнес квартири по моїй орендній класифікації. Влітку 21р. за них давали 1200 за метр, виставив на продаж по 1200 восени 21р., але було вже запізно. Ще залишились у власності елітні та економ клас квартири. Економ здається на ура. Оренда еліток померла ще з початком ковіду, оренда бізнес хат з початком війни. Крім економу, гарно здаються гаражі та паркомісця, деякі по ціні 2-3к. економ квартир. Ось такий розклад. Більше підробиць надавати не буду, просто описав власну ситуацію.
що це за квартири бізнес класу за 1200 до війни
як що я продав батьку стару панельку на харьковсьму за 1300 )))))))
Не просто бізнес-клас, а бізнес-клас на Оболоні та Подолі.
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airmax78
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Додано: Вів 21 лют, 2023 18:26
Олежан написав:
що це за квартири бізнес класу за 1200 до війни
як що я продав батьку стару панельку на харьковсьму за 1300 )))))))
продали по 1300 всі 158 метрів?
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