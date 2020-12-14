Ціни ОКРЖН дуже неоднорідні, на відміну від КРЖН, дуже мало пропозицій в кожній локації і дуже мало угод, тому дуже важко зрозуміти, це дорого, чи нормально, чи дешево. І навіть порівняння з хотєлкою 2021 р. мало що дасть.
Я знаю котеджне містечно на декілька десятків будинків, де ціна "під чистове оздоблення" змінювалась від 2500 USD у 2008 до 200 USD у 2019. Так показово і зрозуміло. Проте вирваний із контексту будинок в невідомій локації без історії угод поруч в подібних будинках в подібному стані протягом останніх 5-7 років - це не підстава визначати будь-який тренд.
І останнє: ремонт робить будь-яке порівняння безглуздим. Його вартість може змінюватись в рази, що безперечно впливає на хотєлку у кожному окремому випадку.