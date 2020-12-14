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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10749107501075110752
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:04

  Bolt написав:Пока, что 10% дисконт...
https://fb.watch/iQLd1ORCsx/

10% дисконт хотєлки, але це не значить, що хтось купить за таку ціну. Плюс треба орієнтуватись за скільки така хатинка продавалася у 2021 році, щоб розуміти який дисконт відносно цього року. Але ми обговорюємо РЖНК.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:13

  Bolt написав:Пока, что 10% дисконт...
https://fb.watch/iQLd1ORCsx/


Ціни ОКРЖН дуже неоднорідні, на відміну від КРЖН, дуже мало пропозицій в кожній локації і дуже мало угод, тому дуже важко зрозуміти, це дорого, чи нормально, чи дешево. І навіть порівняння з хотєлкою 2021 р. мало що дасть.

Я знаю котеджне містечно на декілька десятків будинків, де ціна "під чистове оздоблення" змінювалась від 2500 USD у 2008 до 200 USD у 2019. Так показово і зрозуміло. Проте вирваний із контексту будинок в невідомій локації без історії угод поруч в подібних будинках в подібному стані протягом останніх 5-7 років - це не підстава визначати будь-який тренд.

І останнє: ремонт робить будь-яке порівняння безглуздим. Його вартість може змінюватись в рази, що безперечно впливає на хотєлку у кожному окремому випадку.
adeges
 
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  #<1 ... 10749107501075110752
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